von Luisa Wick Ihren Zyklus nehmen viele Frauen nur während der wenigen Tage wahr, in denen sie bluten. Dabei hat er den ganzen Monat über erheblichen Einfluss darauf, wie sie sich fühlen. Zykluscoaches lehren einen bewussteren Umgang mit der Periode, was unter anderem zu einer Linderung von Schmerzen führen soll.

Die weiblichen Hormone fahren in einem monatlichen Rhythmus Achterbahn, was zu Schwankungen der Stimmung, der Motivation und des Selbstbewusstseins führt. Viele Menstruierende empfinden ihren Zyklus daher als nervig und einschränkend: Die schwankende Leistungsfähigkeit passt nicht ins Zeitalter der Leistungsgesellschaft, in welcher man sieben Tage die Woche auf gleich hohem Niveau funktionieren muss.