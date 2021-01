Bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte – das fordert eine Bundestags-Petition, die der stern gestartet hat. Im Podcast erklärt Investigativjournalist Günter Wallraff, warum er die Pflege-Petition unterstützt.

Missstände aufdecken und undercover recherchieren: Das ist das Steckenpferd von Investigativjournalist Günter Wallraff. Gemeinsam mit seinem Team setzt er sich seit längerem auch für bessere Bedingungen in der Pflege ein – ein Thema, das auf kurz oder lang jeden Menschen betrifft. Sei es, weil Angehörige, Freunde oder Partner gepflegt werden müssen oder man selbst mit dem Alter auf Hilfe angewiesen ist.

Doch die Pflege in Deutschland wird seit Jahren kaputtgespart. Es fehlt an Pflegefachkräften in Kliniken und Heimen, Zeit für Patienten und nicht zuletzt einer angemessenen Entlohnung. Der stern hat deshalb eine Bundestags-Petition gestartet. Sie trägt den Titel "Gesundheitsreform für eine bessere Pflege zum Schutz der Pflegebedürftigen" (Nummer 117906). Das Ziel: bessere Arbeitsbedingungen für eine Pflege in Würde. Bis zum 11. Februar können Menschen die Petition mitzeichnen und unterstützen.

+++ Hier finden Sie alle Informationen über die Pflege-Petition. Auf der Seite des Bundestags können Sie die Petition direkt online mitzeichnen. +++

In der aktuellen Folge "Team Wallraff - Der Podcast" spricht der Investigativjournalist mit dem Mediziner und stern-Reporter Bernhard Albrecht über die Situation der Pflege. Albrecht hat in den vergangenen Monaten mit zahlreichen Pflegefachkräften und Entscheidern gesprochen und kann ein genaues Bild der Pflegesituation in Deutschland zeichnen. Der Journalist ist auch Autor der aktuellen stern-Titelgeschichte "Rettet die Pflege", in der er berichtet, welch dramatische Folgen der Pflegekräftemangel in Kliniken und Heimen haben kann.

Die Podcast-Folge zum Nachhören:

Auch Wallraff unterstützt die Petition, wie er in der Podcast-Folge erklärte. Ihn erreichten regelmäßig Hilferufe von Mitarbeitern aus Pflege-Einrichtungen, Kliniken sowie Angehörigen von Menschen, die gepflegt werden. Mit der Petition verbindet er die Hoffnung, dass an den entscheidenden Stellen "endlich mal umgedacht wird" und sich etwas "Grundlegendes ändert", sagte Wallraff.

So wie Wallraff ergeht es wohl vielen Menschen: Wenige Stunden nach Veröffentlichung der Petition haben sich bereits mehr als 10.000 Menschen den Forderungen für bessere Arbeitsbedingungen angeschlossen.