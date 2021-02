Sehen Sie im Video: Für eine "Pflege in Würde" – stern bringt 250.000 Unterschriften zum Deutschen Bundestag.

















Es ist geschafft: Die letzten Unterschriftenzettel sind gezählt und kommen in den Karton.

Mehr als 250.000 Unterschriften hat der stern gesammelt, um zusammen mit Pflegern und Verbänden in einer Pflegepetition der Berliner Politik klar zu machen: Die Pflege in Deutschland braucht mehr Geld, mehr Zeit, mehr Menschlichkeit.

Lena Rautenstrauch O-Ton 1: Wie war die Resonanz nach dem Start der Aktion?

Bereits am ersten Tag wurde das Quorum von 50.000 Stimmen online erreicht. Mit mehr als 200.000 Online-Unterschriften ist die stern-Pflege-Petition die bisher erfolgreichste Online-Bundestagspetition.

Zu den zahlreichen Unterstützern gehören auch Prominente wie der Fußballer Philipp Lahm, Mode-Designer Guido Maria Kretschmer und Arzt und Moderator Eckart von Hirschhausen:

Lena Rautenstrauch O-Ton 2: Es haben ja auch viele Prominente und Influencer mitgemacht. Welcher Support hat dich besonders überrascht?

Wochenlang zählen die Helfer für die Aktion Unterschriften aus, die im Verlag eintreffen. Emily Linow ordnete und zählte Tausende der Stimm-Zettel.





Anna-Lena Schütz, Sutdentische Hilfskraft

Frage: Wie war die Arbeit?

Nun haben die Kartons mit den Unterschriften ihren Weg zu ihrem letzten Ziel angetreten: Die Hauptstadt, Sitz des Bundestages. stern-Wissen-Reporter Bernhard Albrecht übergibt hier die Stimmen an den Petitionsausschuss. Albrecht ist selbst Petent und hat die Pflege-Petition initiiert:

O-Ton Bernhard Albrecht: Was ist das für ein Gefühl, die Unterschriften endlich zu übergeben?“

Die Obleute aller Parteien nehmen die Unterschriften in Empfang. Damit ist die Übergabe besiegelt.

Marian Wendt, Vorsitzender Petitionsausschuss

OTON überrascht über Erfolg

Am 1. März wird stern-Reporter Bernhard Albrecht dann im Ausschuss die vom stern initiierte Petition mit Politkern verhandeln - und damit hoffentlich eine nachhaltige Veränderung in der Pflege bewirken.

O-Ton Bernhard Albrecht: Was wird die Pflege-Petition erreichen?

Über den Ausgang werden wir selbstverständlich berichten.

