Omar Ahmed träumt davon, Profi-Schwimmer zu werden. Wer glaubt, dass er dazu lange Arme braucht, dem könnte Omar beweisen, dass ein langer Atem ausreicht, um seinen Traum wahr werden zu lassen. "Ich will ein internationaler Champion werden und Ägypten vertreten." Der Achtjährige aus Ägypten wurde mit Phokomelie geboren, eine Krankheit, die das Wachstum seiner Arme beeinträchtigt. Seit einem Jahr trainiert Omar drei Mal die Woche mit einem eigenen Trainingsteam, das sich auf die Anforderungen von Kindern mit Behinderungen spezialisiert hat. Sein Trainer Sabry Al-Borea ist von Omars Einstellung begeistert. "Gemessen an seiner Situation, ist Omar wirklich gut. Er verlangt sich viel ab, seine Einschränkung ist eine Herausforderung beim Schwimmen. Aber seine Willenskraft wird ihn noch zum Champion machen, sodass er bald für Ägypten an Meisterschaften teilnehmen kann." Auch Omars Mutter, Fifi Ragheb glaubt fest an die Fähigkeiten ihres Sohnes: "Ich hoffe er kann eines Tages ein internationales Level erreichen, es wäre schön, wenn er erstmal national gewinnen kann, und dann international. Ich hoffe irgendwann wird er bei den Olympischen Spielen antreten." Auch außerhalb des Schwimmtrainings arbeitet Omar jeden Tag an seiner sportlichen Ausdauer. Millionen Menschen, die in Ägypten mit einer Behinderung leben, klagen über fehlende Aufmerksamkeit und Anerkennung seitens der Regierung, ganz besonders trifft dies auf Sportler zu.