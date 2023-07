von Leonie Zimmermann Selbstzweifel, Niedergeschlagenheit, Impulsivität – für manche Frauen wird die zweite Zyklushälfte immer wieder zur Tortur. Sie leiden an der Prämenstrualen dysphorischen Störung. Was es damit auf sich hat – und was helfen kann.

"Alle zwei Wochen verwandele ich mich gefühlt in einen anderen Menschen. Regelmäßig werde ich übersensibel, selbstunsicher und impulsiv. Und dann bin ich von heute auf morgen plötzlich wieder die Alte." Es sind Sätze wie diese, mit denen sich Frauen an Dr. Stephanie Krüger wenden. Sie ist Chefärztin für Psychiatrie und Psychosomatik am Vivantes Klinikum Spandau in Berlin und kümmert sich schwerpunktmäßig um Patientinnen, die unter der Prämenstrualen dysphorischen Störung (PMDS) leiden. Sie ist im Vergleich zum prämenstrualen Syndrom (PMS) noch weitgehend unbekannt, auch wenn beide Störungsbilder fließend ineinander übergehen.