Die junge Frau steht voll im Leben: Sie ist gerade fertig mit dem Studium und hat ihren ersten Job angefangen. Die Arbeit ist anspruchsvoll und fordernd, da beginnt ihr Körper zu streiken. Eines Tages bemerkt sie etwas Blut auf dem Toilettenpapier. Sind es Hämorrhoiden? Die Frau kauft sich eine pflanzliche Salbe und cremt regelmäßig. Auch ihren Hausarzt befragt sie zu den Symptomen. Er tippt ebenfalls auf die Hämorrhoiden als Ursache - dabei handelt es sich um ein ringförmiges Gefäßpolster nahe am After. Hängen Teile dieses Gefäßpolsters in den Enddarm, kann das zu leichteren Blutungen führen. Und in der Tat: Anspannung kann ein bestehendes Leiden an dieser Stelle verstärken. Das würde zu dem beruflichen Stress der Frau passen.

Doch die Beschwerden halten an und führen die Frau schließlich zu einem Enddarmspezialisten. Als die Patientin vor ihm sitzt - scheinbar gesund und jung - schrillen bei ihm die Alarmglocken. Er veranlasst eine Darmspiegelung - und rettet der Frau damit das Leben.

"Die Diagnose" - alle 20 Folgen zum Nachhören

Der Podcast "Die Diagnose" mit Dr. Anika Geisler erscheint alle zwei Wochen - auf Audio Now, der neuen Plattform von RTL Radio Deutschland, und auf Spotify und iTunes. Bislang sind in der Reihe erschienen: