Braun gebrannt, munter und mit Sporttasche - so kommt ein Mittsiebziger in die Notaufnahme eines Krankenhauses. Die Mediziner sind überrascht: Die Kollegen, bei denen der Mann vorher in Behandlung war, hatten ihnen berichtet, der Patient sei wiederbelebt worden. Normalerweise sind solche Patienten schwer krank und liegen oft im künstlichen Koma. Doch nicht so dieser Mann.

Der Patient erzählt den Ärzten, was vorgefallen ist: Er sei beim Tauchen in einem See ohnmächtig geworden und musste 15 Minuten lang wiederbelebt werden. Von dem Unglück erholte er sich zwar schnell, doch es blieb rätselhaft, warum das Herz des Mannes plötzlich stehengeblieben war. Noch am Urlaubsort prüften Mediziner die gängigsten Auslöser und waren überrascht: Herz und Lunge des Mannes waren gesund. Es gab keine Hinweise auf verstopfte Herzkranzgefäße oder eine Lungenembolie.

Ein Notfallmediziner des Universitätsklinikums soll den rätselhaften Fall lösen. Tatsächlich hat der Arzt einen Verdacht - doch für die genaue Diagnose muss er einen spektakulären Test anwenden. Der Arzt trifft alle Sicherheitsmaßnahmen, um den Mann im Notfall wiederbeleben zu können. Und beginnt mit einer speziellen Massage.

