Eine Frau leidet wochenlang an Appetitlosigkeit, Übelkeit und Bauchschmerzen. Eine Urin- und Blutuntersuchung bringt die Ärzte schließlich auf die richtige Spur.

Eine Frau leidet seit Wochen an Übelkeit, Appetitlosigkeit und Bauchschmerzen. Zuvor hatte sie eine Fehlgeburt erlitten. Hängen ihre Beschwerden noch mit diesem Ereignis zusammen? Zudem verliert sie unfreiwillig deutlich an Gewicht. Sie wird sowohl in der Praxis als auch in der Klinik gründlich durchgecheckt: Blutabnahmen, Ultraschall, Magen- und Darmspiegelung, Kontrastmitteluntersuchung des Darmes. Doch bei den Untersuchungen kommt entweder nichts Auffälliges heraus oder die einzelnen Ergebnisse sind nicht so gravierend und deutlich, als dass damit das schlechte Gesamtbefinden der Patientin erklärt werden könnte.

In der Klinik wird sie auch von einer Psychiaterin untersucht: Jene will herausfinden, ob die Symptome nicht doch etwas mit psychischen Folgen nach der Fehlgeburt zu tun haben könnten.

Die körperlichen Beschwerden werden immer schlimmer: Zu der Übelkeit kommen Bauchkrämpfe, die Patientin fühlt sich sehr müde, ihre Haare fallen vermehrt aus. Schließlich bringt eine spezielle Urin- und Blutuntersuchung die Ärzte auf die richtige Spur: Das Ganze hat mit einem Urlaub in einem Ferienhaus zu tun.

