Podcast "Die Diagnose" Schmerzen in der Leiste – ein Arzt findet nach einem Jahr die Ursache

Eine Frau kann vor Schmerzen kaum noch laufen. Alle Untersuchungen sind seit Wochen unauffällig. Bis ein Arzt noch mal ganz genau hinschaut.

Eine Frau Mitte fünfzig kommt mit großen Schmerzen in die Notaufnahme. Ihr Oberkörper ist weit nach vorne gebeugt und sie kann kaum laufen. Seit mehr als einem Jahr leidet sie schon an stärker werdenden Schmerzen in der linken Leiste. Ihr Orthopäde hat nichts Auffälliges finden können und auch die Krankengymnastik und Schmerzmittel haben ihr nicht geholfen. Alle bisherigen Untersuchungen schließen allenfalls Erkrankungen aus, deuten aber nicht auf die Ursache des Leidens hin.

Der Arzt in der Notaufnahme nimmt sie in die orthopädische Abteilung auf. Jede kleinste Bewegung bereitet der Patientin so große Schmerzen, dass die Untersuchung fast unmöglich wird. Der Facharzt für Orthopädie veranlasst eine erneute Kernspinuntersuchung – er ist sich sicher, dass etwas übersehen wurde. Das Ergebnis bringt eine ganz andere Ursache der Schmerzen zutage als vermutet.

