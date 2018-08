Eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ist eine psychische Erkrankung. Sie tritt als Folge einer traumatischen Erfahrung auf. Als Auslöser kommen verschiedene Traumata in Frage – zum Beispiel schwere Unfälle, Vergewaltigung, Krieg, Folter, Gewaltverbrechen und Naturkatastrophen. Auch die Diagnose einer schweren Krankheit kann eine posttraumatische Belastungsstörung auslösen. Gemein ist allen Betroffenen, dass sie in der konkreten Situation Angst, Hilflosigkeit und Kontrollverlust erleben.

Grundsätzlich kann jeder Mensch nach einer Extremsituation an einer PTBS erkranken. Die Lebenszeitprävalenz – also das Risiko, im Laufe des Lebens zu erkranken – liegt weltweit bei etwa acht Prozent. Die neurobiologische Ursache der Krankheit ist unbekannt. Es gibt jedoch Faktoren, die das Risiko, eine PTBS zu entwickeln, erhöhen. Dazu zählen genetische Faktoren, psychische Erkrankungen und Traumata in der Familie sowie mangelnde soziale Unterstützung nach einem Trauma.

Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung

Wie äußert sich eine posttraumatische Belastungsstörung? Die Erinnerungen an das Trauma flackern immer wieder auf – tagsüber in Form von Flashbacks, nachts in Form von Albträumen. Die Erinnerungen werden als extrem belastend empfunden. Betroffene wirken auf ihr Umfeld meist gleichgültig, emotional abgestumpft und teilnahmslos. Häufig leiden sie zudem unter Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Schreckhaftigkeit und Depressionen. Aktivitäten und Situationen, die Erinnerungen an das Trauma wachrütteln könnten, werden bewusst vermieden. Die Störung kann sich unmittelbar nach dem Trauma, aber auch erst Jahre später bemerkbar machen.

Halten die Symptome länger als vier Wochen an und mindern die Lebensqualität in wichtigen Bereichen, wird die Diagnose PTBS gestellt. Die Therapie erfolgt bei einem Psychiater oder Psychotherapeuten und zielt in erster Linie auf die Überwindung des Traumas ab. Bei frühzeitiger Diagnose und geeigneter Therapie haben die meisten Patienten gute Heilungschancen.