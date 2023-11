Atemnot, Abgeschlagenheit, Herzrasen – als sie schwanger ist, geht es einer jungen Frau zunehmend schlechter. Eine Herzchirurgin findet die Lösung. Aufgezeichnet von Constanze Löffler

Die junge Frau kam jedes Jahr zur Kontrolle in unsere Ambulanz, nachdem bei ihr als Kind ein Loch in der Herzscheidewand verschlossen worden war. Bei einem der Termine erzählte sie mir, sie sei schwanger. Wie üblich wurde ein Herzultraschall durchgeführt. Das Ergebnis zeigte: Das Organ brachte nicht ganz seine volle Leistung. Ich bestellte die Frau vier Wochen später erneut ein. Bei dem Termin sagte sie, sie fühle sich schlapp, bekomme schlecht Luft, habe teilweise Herzrasen und Wasser in den Beinen. Ihr Herz war offenbar geschwächt.

Ich überlegte: Ein häufiger Grund für Luftnot ist eine Lungenembolie, bei der ein Gerinnsel eine Lungenarterie oder deren Äste verstopft. Tatsächlich kann das Blut in der Schwangerschaft eher mal verklumpen. Eine Ursache sind die hormonellen Veränderungen, eine andere das Vena-cava-Kompressionssyndrom. Dabei drückt das Kind im Mutterleib auf eine große Vene, sodass sich das Blut in der unteren Körperhälfte der Frau staut. Auch eine Herzmuskelentzündung konnte für die Beschwerden sorgen. Die Lungenembolie schloss ich mittels Labor und Bildgebung aus. Die Entzündungswerte waren normal, und es ließen sich keine Erreger nachweisen, sodass auch eine Herzmuskelentzündung unwahrscheinlich war.

Symptome von PPCM sind unspezifisch

Litt die Frau möglicherweise unter einer schwangerschaftsbedingten Herzschwäche? In seltenen Fällen nimmt die Herzleistung während der Schwangerschaft oder in den ersten Monaten danach ab. Etwa eine von 3000 Frauen hierzulande ist von der sogenannten Peripartalen Kardiomyopathie (PPCM) betroffen.

Diese Woche in der Diagnose: Professorin Dr. Sandra Eifert, Herzchirurgin, betreut im Herzzentrum Leipzig Patientinnen in einer frauenspezifischen Sprechstunde © Christian Hüller

Typische Symptome sind Atemnot, Wassereinlagerungen, Abgeschlagenheit, Müdigkeit und Herzrasen. Sie treten zunächst nur bei schwerer Anstrengung auf, später bei wenig Belastung oder sogar in Ruhe. Solche Beschwerden sind in milder Form auch bei einer normalen Schwangerschaft möglich und werden daher leicht übersehen. Hier war ich alarmiert, weil die Beschwerden zunahmen. Das Herz, das zeigte der erneute Ultraschall, schlug mittlerweile noch schwächer.

Ich erhöhte die Medikamente zur Herzstärkung, welche die Frau bereits bekam. Wir überprüften die Herzfunktion von nun an wöchentlich. Wenig später litt sie unter Atemnot, ohne besonders aktiv zu sein. Gemeinsam beschlossen wir, das Baby vorzeitig per Kaiserschnitt zur Welt zu holen. Dabei ging alles gut.

Die Ursachen der PPCM sind bis heute nicht eindeutig geklärt. Über das Krankheitsbild und die Besonderheiten des weiblichen Herzens habe ich mit Dr. Suzann Kirschner-Brouns ein Buch geschrieben ("Herzsprechstunde", 2023). Eine mögliche Ursache ist eine bereits bestehende Anlage zur Herzschwäche, die sich in der Schwangerschaft erstmals zeigt. Eine Rolle kann auch das Prolaktin spielen: Die Hirnanhangdrüse bildet das Stillhormon vermehrt in den letzten Wochen der Schwangerschaft und nach der Geburt. Bei den Erkrankten wird Prolaktin fehlerhaft gespalten: Die Spaltprodukte lösen am Herzen eine krankhafte Reaktion aus, die das Organ außerordentlich schwächt. Ergänzend zu den herzstärkenden Medikamenten erhalten die Betroffenen daher einen Prolaktin-Blocker. So können sie zwar nicht mehr stillen, aber die schädigende Wirkung des Hormons ist gestoppt.

Bei vielen Frauen erholt sich das Herz unter dieser Medikation schnell. Nicht so bei dieser Patientin. Sie brauchte ein Kunstherz und wurde auf die Warteliste für eine Herztransplantation aufgenommen. Nach zwei Jahren Wartezeit transplantierten wir ihr ein Herz. Heute geht es ihr sehr gut. Von einer weiteren Schwangerschaft haben wir abgeraten. Mein Tipp: Ärztinnen und Ärzte sollten bei einer Schwangeren oder Wöchnerin mit einem oder mehreren der unspezifischen Symptome auch mal an dieses Krankheitsbild denken.

