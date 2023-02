von Angelina Boerger Menschen mit ADHS bekommen im Laufe ihres Lebens immer wieder Kritik zu spüren, das kennt auch Angelina Boerger. Sie ist sich sicher: Das wirkt sich nicht selten auf ihren Selbstwert aus. In der exklusiven stern-Reihe erzählt sie ihre Geschichte.

"Entschuldigung! Hey, Sie!" – der Mann, der mir von hinten auf die Schulter tippt und mich aus meinen Gedanken reißt, ist sichtlich außer Atem. "Sie haben Ihre Einkäufe am Kassenband liegen gelassen." Mist. Hektisch laufe ich zurück in den Laden und quetsche mich an der Schlange vorbei bis zur Kassiererin. "Also, dass jemand die Karte stecken lässt passiert ja öfter, aber einen ganzen Wocheneinkauf...", sagt sie und schüttelt grinsend mit dem Kopf.