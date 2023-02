Wenn Kinder fragen, wo die Babys herkommen oder Kleinkinder sich an ihren Genitalien berühren, wissen Eltern oft nicht, wie sie reagiern sollen. Sexologin Magdalena Heinzl erklärt im Gespräch mit dem stern, warum es so wichtig ist, Tochter und Sohn aufzuklären und was Sexualität bei Kindern überhaupt bedeutet.