von Leonie Zimmermann Unsere Eltern prägen uns ein Leben lang. Laut Familientherapeutin Sandra Konrad haben wir in der Hand, in welchem Ausmaß. Ein Gespräch über die Unabhängigkeit von Erwartungen und eine gesunde Beziehung zu Mutter und Vater.

Frau Konrad, Sie haben ein Buch über die Ablösung von unseren Eltern geschrieben. Ein Wort, das nicht gerade geläufig ist. Was hat es damit auf sich?

Viele Menschen können mit dem Wort Ablösung erstmal nichts anfangen. Ihnen ist nicht bewusst, dass ihre Probleme auf mangelnder Ablösung von den Eltern basieren. Bis sie das Vorwort meines Buches lesen und sich wiedererkennen in Sätzen wie "Ich fühle mich in Gegenwart meiner Eltern oft wie ein kleines Kind und werde von Gefühlen überwältigt", oder "Ich kann meinen Eltern keine Grenzen setzen", "Ich fühle mich schuldig, wenn ich die Erwartungen meiner Eltern nicht erfülle", oder "Ich bin ständig enttäuscht von meinen Eltern, weil sie nicht so sind, wie ich es mir wünsche."