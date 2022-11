Mit acht Jahren fing Martina Kühnel an, sich mit Essen zu trösten und rutschte in eine chronifizierte Essstörung. Vier Jahrzehnte hat es gebraucht, um wieder gesund zu werden. Heute weiß sie, wie es so weit kommen konnte und hat einen wichtigen Rat für alle Eltern.

Aufgeschrieben von Katharina Hoch