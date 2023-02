Friendship Break-Ups: Warum Trennungen in Freundschaften genauso schmerzen wie in Partnerschaften

von Laura Hindelang "Unterschätzten Herzschmerz" nennt die Dichterin Rupi Kaur das Gefühl nach einem Friendship Break-Up. Während Liebeskummer Gegenstand von Filmen, Romanen und Liedern ist, wird über das Ende von Freundschaften kaum gesprochen. Dabei können Trennungen von Freundschaften mit genauso großem Schmerz verbunden sein.

Manchmal denke ich noch uns. An den Abend, als wir im Keller meines Vaters aus seinem Schnapsregal heimlich unsere erste Flasche Baileys getrunken haben – und sie anschließend mit Vodka und Kekskrümeln aufgefüllt haben, damit niemand Verdacht schöpft. An die vielen Nächte, die wir in den Sommerferien im Garten unter den Sternen geschlafen und kichernd unsere ersten Instagram-Accounts mit Fotos gefüllt haben. An unsere erste kleine Reise nach München, nach der wir anfingen, von der großen Stadt zu träumen. Doch plötzlich gingen die Vorwürfe los: "Du bist komisch geworden" – "Du sagst mir ständig ab" – irgendwann Funkstille. Und ein Gefühl der Leere, das ich lange Zeit nicht füllen konnte.