An wie viele unangenehme Momente Ihres Lebens erinnern Sie sich? Zwei oder drei sind noch sehr präsent im Gedächtnis, oder? Die lassen einen noch zusammenzucken, sobald man daran zurückdenkt. Ein paar hat die Zeit gnädigerweise verblassen lassen, man erinnert sich noch mit einem verlegenen Achselzucken.

Jetzt stellen Sie sich vor, Ihr Gehirn würde Ihnen diesen Gefallen nicht tun, und jede unangenehme, schmerzhafte, traurige oder beängstigende Situation ist in Ihrem Kopf festgehalten, als sei sie gerade erst passiert. Vergessen, verdrängen, schönreden – unmöglich. Mit diesem Schicksal muss sich die Australierin Rebecca Sharrock arrangieren: Die 27-Jährige ist einer von nur 80 Menschen weltweit, die unter dem Highly Superior Autobiographical Memory (HSAM)-Syndrom leiden. Sie erinnert sich an jeden Moment ihres Lebens. Seit sie 12 Tage alt ist.

Nur 80 Menschen weltweit haben Rebeccas Krankheit

Zum Glück besteht das Leben nicht nur aus unangenehmen Momenten. Rebecca erinnert sich auch an jedes der Geschenke, die sie zum ersten Geburtstag bekam. Auch an das "kratzige Kleidchen aus Satin", das sie zu der Gelegenheit trug. Überhaupt weiß Rebecca, was sie an jedem einzelnen Tag ihres Lebens trug. Und was sie aß. Und wie das Wetter war.

Ihre eigenwillige Erinnerung hat auch erstaunliche Nebeneffekte: Die "Harry Potter"-Bücher, die Rebecca liebt und alle gelesen hat, sind ebenfalls in ihrem Gehirn abgespeichert. Wort für Wort. Sie kann mühelos auf Zuruf ganze Kapitel rezitieren.

Aktuell nimmt die junge Australierin an zwei medizinischen Studien teil, in denen erforscht werden soll, wie das menschliche Gedächtnis funktioniert und inwiefern sich Rebeccas Gehirn von denen normalvergesslicher Menschen unterscheidet.

Sie kann alle "Harry Potter"-Bücher auswendig

Sie selbst bloggt über ihr Leben mit HSAM und versucht, möglichst entspannt damit umzugehen. Einfach ist das aber nicht immer: "'Ich durchlebe permanent meine Vergangenheit, auch emotional, in jedem Detail erneut."