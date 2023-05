von Leonie Zimmermann Wir alle wollen ein zufriedenes Leben. Und trotzdem gelingt es vielen von uns nicht. Soziologe Martin Schröder forscht seit Jahren zu dem Thema – und hat sich für sein neues Buch die Frage gestellt, was Frauen eigentlich zufrieden macht? Ein Gespräch über feministische Missverständnisse und die Suche nach dem richtigen Lebensmodell.

Was will ich wirklich? Eine Frage, die sich viele Menschen immer wieder stellen und die immer wieder neue Antworten hervorbringt. Im besten Fall. Oftmals dauert die Suche nach dem Leben, das uns wirklich entspricht und mit Glück erfüllt, Monate, Jahre oder manchmal auch bis zu unserem letzten Atemzug. Dabei leben wir heute in einer Zeit, in der uns zumindest theoretisch alle Türen offen stehen. Und zwar unabhängig vom Geschlecht. Grundsätzlich können Frauen und Männer in Deutschland ihr Leben frei nach ihren Vorstellungen gestalten. Und trotzdem gibt es nach wie vor gravierende Unterschiede in der Lebensrealität von Frauen und Männern.