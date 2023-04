von Leonie Zimmermann Die narzisstische Persönlichkeitsstörung plagt nicht nur Betroffene, sondern ihr ganzes Umfeld. Narzissten sind emotional schwer erreichbar. Dr. Pablo Hagemeyer versucht es trotzdem – und betreut seit Jahren Betroffene in seiner Praxis. Dem stern erzählt er, worauf es dabei ankommt.

Herr Hagemeyer, Sie arbeiten schon sehr lange mit Menschen zusammen, die an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leiden. Wie erkennen Sie, dass ein Narzisst vor Ihnen sitzt?

Es ist manchmal nicht so einfach, sie auf Anhieb zu entlarven – aber mittlerweile bin ich mir sicher, man kann Narzissmus an den Augen erkennen. Man kann darin sehen, ob der Mensch eine emotionale Übertragung entwickelt oder ob das Gesagte an der Schutzmauer abprallt. Die Augen von Narzissten sind oft sehr schreckhaft und um Kontrolle bemüht, der Ausdruck starr. Man merkt, dass da jemand versucht, sehr viel zu kaschieren – und sieht dann, dass da ein gealtertes Kind vor einem sitzt – und kein Erwachsener.