Svenja Sörensen spricht auf Instagram offen über ihr Liebesleben und bietet Coachings für Menschen an, die selbstbestimmter lieben wollen

von Leonie Zimmermann Sex außerhalb der Beziehung ist für die meisten Menschen ein klarer Vertrauensbruch. In einer offenen Beziehung allerdings gehört das zum Konzept. Svenja Sörensen lebt eine solche Liebe – und erzählt, wie das ihr Leben verändert hat.

Svenja Sörensen ist verheiratet, hat gemeinsam mit ihrem Ehemann einen Sohn – und trifft sich gelegentlich mit anderen Menschen, um Sex mit ihnen zu haben. Sie lebt in einer offenen Beziehung. Die Beziehungsform ist in den letzten Jahren beliebter geworden und dennoch mit vielen Vorurteilen verbunden. Um damit aufzuräumen, erzählt Sörensen auf Instagram aus ihrem Leben in einer offenen Beziehung, gibt Coachings für selbstbestimmte Beziehungen und hat kürzlich ein Buch zum Thema veröffentlicht. Ein Gespräch über die Grenzen der Monogamie, geplante Abenteuer und die Bedeutung von Liebe.