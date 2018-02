Schräge Linien, sich drehende Mandalas oder Rechtecke, die sich in Kreise verwandeln: Das Internet ist verrückt nach optischen Täuschungen. In sozialen Netzwerken machen regelmäßig Bilder die Runde, die kaum zu erklären sind und unser Gehirn scheinbar an der Nase herumführen. Ein aktuelles Beispiel ist eine Bildkombo, die vor einigen Stunden auf Imgur veröffentlicht wurde und das Netz rätseln lässt. Die Aufnahme wirkt auf den ersten Blick recht unscheinbar - aber hat es in sich.

"Beide Seiten sind identisch, Pixel für Pixel"

Die Bild-Kombo zeigt einen gepflasterten Straßenzug in einer italienischen Stadt. Darauf deutet eine Flagge im Hintergrund hin. Niedrige Häuser säumen den Weg. Von hinten naht ein weißer Lieferwagen. Am rechten Straßenrand parkt ein weißes Auto. Was die User so an dem Bild irritiert, ist aber nicht der Inhalt der Aufnahme. Wer genau hinsieht, gewinnt den Eindruck, der rechte Straßenzug sei länger als auf der linken Seite. Außerdem wirkt die Steigung der Straße etwas flacher.

Tatsächlich soll das Bild exakt gleich sein. So heißt es zumindest in der Bild-Unterschrift, die unter dem Foto steht: "Es handelt sich um dasselbe Foto, nebeneinandergestellt. Die Bilder wurden nicht in verschiedenen Winkeln aufgenommen. Beide Seiten sind identisch, Pixel für Pixel."





Die Aussage des Textes wollten wir überprüfen und haben die Bilder via Photoshop übereinandergelegt. Das Ergebnis: Die Angabe stimmt, die Aufnahmen sind exakt gleich. Wie kann das sein?

Zahlreiche User versuchen, die optische Täuschung zu erklären. Am schlüssigsten klingt die Theorie von Reddit-User "All-Cal". Er glaubt: Unser Gehirn interpretiert die Schnittstelle der zwei Straßen in der unteren Bildhälfte als eine Art Gabelung. Die beiden Straßen können demnach nicht gleich verlaufen - sonst würden sie sich nicht kreuzen.