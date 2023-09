von Leonie Zimmermann ADHS wird gerne mit Hyperaktivität und Chaos in Verbindung gebracht. Dabei hat das Störungsbild nicht nur negative Seiten, findet Psychiater Dr. Andreas Jähne. Im Gespräch mit dem stern räumt er mit dem Klischee des hyperaktiven Jungen auf und erklärt, was Betroffene wirklich brauchen.

ADHS ist heutzutage fast jedem ein Begriff, aber nur die wenigsten wissen wirklich, was es damit auf sich hat. Wie kann man sich das Ganze vorstellen?

Es gibt zwei Subtypen der Erkrankung: ADS und ADHS. Das heißt, die bekannte Hyperaktivität ist bei manchen Patienten nicht vorhanden. ADS-Patienten leiden dann eher an Impulsivität oder einer Daueraufmerksamkeit. Das sind oft Menschen, die sehr phantasiebegabt sind. Das fällt von außen nicht so auf, wie der aktive Junge, der die ganze Zeit nur Blödsinn macht.

Sie sprechen von Jungs…

Ich sage bewusst Junge, weil der verträumte Subtyp bei Mädchen häufiger auftritt. Mädchen mit ADS sind häufig klug und können dadurch manche Defizite kompensieren. Sie kommen in der Schule in der Regel auch gut zurecht. Manchmal sind sie aufgrund ihrer schnellen Auffassungsgabe sogar unterfordert. Weil sie aber wenig Probleme machen, bekommen sie auch nicht die Förderung, die zum Beispiel der hyperaktive Junge bekommt, der sofort auffällt.

Kontrolle statt Chaos

Das sind dann die Frauen, die erst als Erwachsene diagnostiziert werden?

Genau. Die Betroffenen merken häufig erst im späteren Verlauf ihres Lebens, dass ihre Biografie irgendwie brüchig ist, es beispielsweise immer wieder wechselnde Partner oder Berufe gab.

Wie beeinflusst AD(H)S konkret das Leben der Betroffenen?

Viele ADS-Patienten betreiben einen relativ großen Aufwand, um irgendwie klarzukommen. Sie kämpfen zum Beispiel aktiv gegen Vergesslichkeit und Unstrukturiertheit an. Manchmal entwickeln sie dadurch sogar einen regelrechten Kontrollzwang. Das ist anstrengend und nervt natürlich auf Dauer. Für das Umfeld sind oft die Impulsivität und die ständig wechselnden Interessen und Stimmungen schwierig. Die Betroffenen bemerken die daraus resultierende Ablehnung. ADS-Patienten ecken oftmals an, was nicht selten auch ihr Selbstwertgefühl zermürbt.

Stichwort Komorbidität...

Viele Betroffene entwickeln Depressionen, Ängste, Schlafstörungen oder eine Suchtproblematik. Viele Menschen mit ADHS sind außerdem einsam, weil sie sich durch ihr Verhalten und ihre Angst vor Zurückweisung niemandem so richtig nahefühlen können. All das zusammengenommen führt zu einem großen Leidensdruck.

ADHS ist im Gehirn sichtbar

Heilbar ist ADHS nicht. Was hilft Betroffenen, besser mit ihrer Erkrankung umzugehen?

ADHS ist aus meiner Sicht weniger eine Krankheit, sondern vielmehr eine Wesensart, mit der man lernen muss, umzugehen. Man wird das nicht los, es gehört zu uns wie unsere Augenfarbe. Das Kernproblem des ADHS-Patienten liegt darin, die Aufmerksamkeit zu fokussieren. Das ist eine Sache, die nicht willentlich überwunden werden kann.

Wie meinen Sie das?

Wer ADHS hat, der setzt Impulse, die wir alle haben, einfach um, statt erstmal darüber nachzudenken, ob das wirklich gut ist. Die Impulskontrolle ist also nicht intakt, was man auch im Gehirn sehen kann. Im Frontalhirn zum Beispiel, der Bereich, der für Kontrolle und Planung zuständig ist, kann man Veränderungen bei ADHS-Patienten feststellen. Es ist also wirklich eine körperliche Besonderheit – ein bisschen wie Fieber. Die Menschen handeln nicht aus Böswilligkeit, sondern weil sie nicht anders können.

Der Mythos der ADHS-Familie

Das ADHS-Gehirn tickt also anders. Welche Ursachen gibt es für die Veränderungen im Gehirn?

Wie ADS oder ADHS entsteht, das können wir heute noch nicht genau sagen. Wir wissen, dass es bis zu einem gewissen Grad erblich bedingt ist. Es gibt außerdem Faktoren, die zumindest unter Verdacht stehen, das Risiko für ADHS zu erhöhen. Das ist zum Beispiel Rauchen während der Schwangerschaft oder bestimmte Virusinfektionen. Es sind also mehrere Risikofaktoren, die aus den Genen und der Entwicklung kommen. Was man aber sagen kann: Es ist nichts, was erlernt wird, also auch kein Erziehungsfehler. Das war anfangs eine weit verbreitete Vermutung.

Trotzdem hält sich das Klischee der ADHS-Familien hartnäckig. Was macht ADHS bei den Eltern mit den Kindern?

Das Kind wächst dann damit auf, mit allem, was das bedeutet – auch, was die Impulsivität und Sprunghaftigkeit angeht. Das Unstete und nicht Verlässliche kann zum Problem werden. Genauso kann es aber auch sein, dass die Kinder in einem sehr strengen Haushalt aufwachsen, weil die Eltern ihr ADS kompensieren wollen. Das heißt aber nicht, dass ein Kind in einer ADS-Familie schlechtere Chancen hat. Es hat auch viele Vorteile. Viele Kinder sagen zum Beispiel, dass in ihrer Familie immer was los war und sie das genossen haben.

Dr. med. Andreas Jähne ist Facharzt für Psychotherapie und Psychiatrie und Ärztlicher Direktor der Oberberg Fachklinik Rhein-Jura und der Tagesklinik Lörrach. Seine Forschung dreht sich neben ADHS auch um Depressionen und Suchterkrankungen. © Felix Groteloh

Die Superkräfte von ADHS

Sie sagen, ADHS ist eher eine Wesensart als eine Krankheit. Was hat diese Art denn für Vorteile?

ADHS-Menschen sind sehr sensibel. Sie haben oft ein sehr gutes Gespür für soziale Interaktionen. Das sind oft Menschen, die im sozialen Bereich tätig sind. Oder sie haben häufig eine ausgeprägte künstlerische Ader und leben sich im kreativen Bereich aus. Außerdem können die Betroffenen gut um die Ecke denken, was ungemein hilfreich ist, wenn es darum geht, unkonventionelle Lösungen zu finden. In Teams sind sie oft diejenigen, die neue Impulse einbringen und Ideen anstoßen. Außerdem sind sie geniale Multitasker mit einer schnellen Reaktionsfähigkeit. Und wenn es gut läuft, haben sie einen Job, der diese Gleichzeitigkeit verschiedener Aufgaben verlangt und in dem sie diese Eigenschaft nutzen können.

Sie sagen es selbst: wenn es gut läuft. Viele ADHS-ler ecken mit ihrem Verhalten stattdessen an. Wie kann man sie eingehen?

Das Wichtigste ist, miteinander zu sprechen. Jeder Mensch mit ADS lernt mit der Zeit, damit umzugehen und entwickelt dafür seine eigene Strategie. Die Menschen brauchen auf der einen Seite die Freiheit, sich zu entfalten und zu entwickeln. Viele von ihnen machen zum Beispiel intensiv Sport, um ihre Energie zu kanalisieren. Wenn ich das zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen verbiete, dann schränke ich ihn zu sehr ein. Es geht immer darum, die Bedürfnisse zu erkennen und sich dann aufeinander einzustellen.

Also eher Freiraum statt Struktur?

Nicht unbedingt. Viele Betroffene verlangen sogar nach Regeln, weil ihnen das selbst hilft. Es geht eher darum, über Grenzen zu sprechen. Die große Kunst ist es immer, dass nicht nur lustgesteuerte Tätigkeiten gemacht werden, sondern auch die notwendigen.

Was ADHS-Betroffene wirklich brauchen

Wenn ich den Verdacht habe, selbst ADHS zu haben – wann sollte ich mir Hilfe suchen?

Die Frage ist immer, ob ich mit meinem Wesen in der Umgebung, in der ich mich bewege, klarkomme. Wenn das so ist, dann hat das ADHS keinen Krankheitswert. Sobald es aber zu Problemen kommt oder es mir schlecht geht, sollte ich genauer hinschauen. Wenn ich aber einfach ein bunter Vogel bin und mich zum Beispiel im kreativen Bereich ausleben kann, dann habe ich den Ort gefunden, an dem ich mit meinen Wesenszügen gut aufgehoben bin.

Also brauchen wir ein anderes Bild von ADHS statt mehr Therapieangebote für Betroffene?

Richtig. Ich finde es falsch zu sagen, jeder Mensch muss der gängigen Norm entsprechen. ADHS-Menschen machen unser aller Leben bunter und bereichern uns, sie machen die Welt interessanter – solange sie am richtigen Ort sind.



