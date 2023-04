Eva Asselmann, 33, ist Psychologin und Professorin für Differentielle und Persönlichkeitspsychologie an der HMU Health and Medical University in Potsdam

von Isabell Prophet Der Umgang mit Menschen im Arbeitsalltag ist oft herausfordernd. Psychologin Eva Asselmann hat eine Strategie, um Stresssymptome in Sekundenschnelle zu reduzieren.

Lippen zusammenpressen, Kinn verteilen, Schultern anspannen: Stress im Umgang mit anderen Menschen zeigt sich bei den meisten Menschen sofort im Körper. Und dort sollten wir auch ansetzen, um ihm zu bekämpfen, sagt Eva Asselmann, Professorin für Differentielle und Persönlichkeitspsychologie an der HMU Health and Medical University in Potsdam. Asselmann hat Methoden zur Entspannung wissenschaftlich überprüft, mit denen Menschen in herausfordernden Situationen gelassen bleiben.