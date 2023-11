Stefanie Stahl ist Bestseller-Autorin und Psychotherapeutin, Lukas Klaschinski ist Podcast-Star und Psychologe. In ihrer stern-Kolumne reden sie diese Woche darüber, wie wichtig Me-Time wirklich ist. Von Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski

Lukas Klaschinski: "Me-Time" ist ein Begriff, der in letzter Zeit sehr gehyped wird. Wir meinen damit eine bewusst gestaltete Zeit, in der man allein entspannt und sich an den eigenen Bedürfnissen orientiert. Was ist da dran? Warum ist die Zeit mit sich allein überhaupt wichtig?