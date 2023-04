Lukas Klaschinski und Stefanie Stahl sind das Power-Duo des Psychotainment. Die Bestsellerautorin und der Podcast-Profi haben gerade erst eine fast ausverkaufte Tour hinter sich gebracht. Für den stern schreiben sie alle zwei Wochen über Themen aus den Bereichen Partnerschaft, Familie und Sex. Dieses Mal geht es um Ghosting. Lukas Klaschinski und Stefanie Stahl

Stefanie Stahl: "Ghosting" ist neben "toxische Beziehung" oder "Gaslighting" ein weiterer Begriff aus der Datingwelt, der gerade in aller Munde ist. Unter Ghosting versteht man einen unangekündigten vollständigen Kontakt- und Kommunikationsabbruch ohne Erklärung. Die Person verschwindet also auf einmal von der Bildfläche, antwortet plötzlich nicht mehr auf Nachrichten und Anrufe, ignoriert sämtliche Nachfragen oder blockiert einen auf Social Media – und all das ohne erkennbaren Grund. Auch wenn der Begriff oft im Kontext von romantischen Beziehungen verwendet wird, kann Ghosting auch in anderen Beziehungen auftreten, zum Beispiel in Freundschaften oder innerhalb der Familie.