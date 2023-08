Stefanie Stahl ist Bestseller-Autorin und Psychotherapeutin, Lukas Klaschinski ist Podcast-Star und Psychologe – gemeinsam schreiben sie alle zwei Wochen eine Kolumne über Themen aus Liebe, Familie und Partnerschaft. Diese Woche besprechen sie, was der Auszug der Kinder für die Beziehung bedeutet. Von Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski

Lukas Klaschinski: Das Empty-Nest-Syndrom, auf Deutsch das Leeres-Nest-Syndrom, ist eine emotionale Reaktion auf eine wichtige Phase des Elternseins, wenn das einzige oder das letzte Kind von zu Hause auszieht. Da kommen bei den Eltern oft gemischte Gefühle auf. Trauer, Angst oder Verlustgefühle sind erstmal ganz normal. Nur wenn diese Gefühlszustände nach einer Zeit nicht abnehmen, wird es zunehmend schwierig, damit umzugehen. Bei emotionalen Reaktionen jeglicher Art kann man sich fragen, was einem das Gefühl gerade sagen möchte. Dann gibt es die Möglichkeit, sich an die Situation zu adaptieren. Passt man sich den neuen Umständen nicht an, kann das Probleme verursachen.