Stefanie Stahl ist Bestseller-Autorin und Psychotherapeutin, Lukas Klaschinski ist Podcast-Star und Psychologe – gemeinsam schreiben die beiden alle zwei Wochen eine Kolumne über Themen aus Liebe, Familie und Partnerschaft. In dieser Ausgabe geht es um Sex und Vertrauen. Von Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski

Lukas Klaschinski: Umfragen zufolge spricht nur jeder bzw. jede zweite Deutsche über sexuelle Wünsche in der eigenen Beziehung. Viele wünschen sich jedoch mehr Offenheit von ihrem Partner oder ihrer Partnerin. Ungefähr die Hälfte der Frauen gibt an, ihre sexuellen Fantasien nicht ausleben zu können, bei den Männern sind es sogar noch etwas mehr. Interessant ist, dass in Bezug auf Sex immer mehr geschwiegen wird, je länger die Beziehung dauert. Das finde ich total überraschend, da mit zunehmender Länge der Beziehung ja eigentlich auch das Vertrauen wächst.