Stefanie Stahl ist Deutschlands bekannteste Therapeutin im Bereich des Psychotainments. Gemeinsam mit dem Podcast-Star Lukas Klaschinski gibt die Bestseller-Autorin zweiwöchentlich Tipps rund um Liebe, Sex und Familie. Diese Folge dreht sich um Narzissmus. Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski

Lukas Klaschinski: Der Begriff "Narzissmus" hat mittlerweile einen festen Platz in unserem Alltag und unserer Umgangssprache. Die Zuschreibung Narzisst:in wird häufig inflationär gebraucht. Auch in meinem eigenen Umfeld habe ich schon gehört, dass Leute Andere als Narzisst:innen diagnostizieren. Der psychologische Fachbegriff heißt aber eigentlich "narzisstische Persönlichkeitsstörung". Diese haben statistisch nur 0,4 Prozent der deutschen Bevölkerung. Die meisten Menschen, die wir als Narzisst:innen bezeichnen, weisen also lediglich narzisstische Verhaltenstendenzen auf, sind aber nicht per se Narzisst:innen. Was genau fällt denn nun unter narzisstisches Verhalten und inwiefern tragen wir alle narzisstische Anteile in uns?