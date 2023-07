Offene Beziehung: Was sind die Fallstricke und für wen ist das wirklich was?

Stefanie Stahl ist Bestseller-Autorin und Psychotherapeutin, Lukas Klaschinski ist Podcast-Star und Psychologe – gemeinsam schreiben sie alle zwei Wochen eine Kolumne über Themen aus Liebe, Familie und Partnerschaft. Dieses Mal geht es um die Frage, was offene Beziehungen sind und für wen sie sich eignen. Von Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski

Lukas Klaschinski: Das Thema "offene Beziehung" ist in aller Munde, und auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis erlebe ich immer öfter, dass Menschen offene Beziehungen oder gar Ehen eingehen, die tatsächlich auch über Jahre funktionieren. Knapp die Hälfte aller Männer und Frauen zwischen 18 und 29 glauben, dass es in Zukunft immer mehr offene Beziehungen geben wird – in der erwachsenen Gesamtbevölkerung ist das dagegen nur ein Drittel. Aber was ist überhaupt eine offene Beziehung?