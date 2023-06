Stefanie Stahl ist Bestseller-Autorin und Psychotherapeutin, Lukas Klaschinski ist Podcast-Star und Psychologe – gemeinsam schreiben sie alle zwei Wochen eine Kolumne über Themen aus Liebe, Familie und Partnerschaft. In dieser Ausgabe geht es um On-off-Beziehungen: Warum kann sich dein Partner nicht richtig auf dich einlassen? Von Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski

Lukas Klaschinski: Fast alle kennen sie – entweder aus dem Freundes- und Bekanntenkreis oder auch aus eigener Erfahrung: On-off-Beziehungen. Mal ist man zusammen, dann wieder nicht, und meistens ist man in den "On-Phasen" auch weder so richtig zusammen noch in den "Off-Phasen" richtig getrennt. Man nennt diese Beziehungen übrigens "On-off-Beziehungen", da sie wie Lichtschalter manchmal an, dann wieder aus, dann wieder an sind – und so weiter. Aber was steckt eigentlich hinter dieser Beziehungsdynamik?