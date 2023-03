Bestseller-Autorin Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski begeistern mit ihren Psychotainment-Podcasts die Massen. Alle zwei Wochen schreiben sie für den stern über Partnerschaft, Selbstentwicklung und Familie. Dieses Mal geben sie Rat, wie man am besten streitet.

Lukas Klaschinski: Wir alle streiten. Eine Studie besagt, dass sich zwei Drittel der Vergebenen mindestens einmal im Monat streiten, ungefähr jedes sechste Paar streitet sich sogar wöchentlich. Streits kann es aber natürlich auch in allen anderen Arten von Beziehungen geben – in Freundschaften zum Beispiel oder innerhalb der Familie. Der Psychologe John Gottman formulierte die "magische 5:1-Regel": Demnach sollten für eine stabile und zufriedene Beziehung auf eine negative Interaktion immer fünf positive kommen. Es ist also ganz wichtig, dass wir uns nach einem Streit aktiv darum bemühen, gemeinsam auch wieder schöne Momente zu erleben. Da kann es schon reichen, sich mal lange zu umarmen oder dem oder der anderen eine Tasse Tee zu machen.