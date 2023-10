Jemand in meinem engsten Umfeld trauert. Ich fühle mich überfordert. Wie stehe ich der Person am besten bei?

Stefanie Stahl ist Bestseller-Autorin und Psychotherapeutin, Lukas Klaschinski ist Podcast-Star und Psychologe – gemeinsam schreiben sie alle zwei Wochen eine Kolumne über Themen aus Liebe, Familie und Partnerschaft. Diese Woche sprechen sie über den Verlust von geliebten Menschen und den Umgang mit der Trauer. Von Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski

Lukas Klaschinski: Trauer ist etwas, das wir alle in unserem Leben fühlen werden. Wir alle wechseln irgendwann einen Ort, um den wir trauern. In der Liebe werden wir alle früher oder später den oder die Liebste verlieren, weil mit uns Schluss gemacht wird oder weil wir Schluss machen. Und wir alle werden wichtige Menschen in unserem Leben verlieren, weil sie sterben werden. Trauer ist dabei vor allem ein Zustand. Mehr als nur ein alleinstehendes Gefühl, ist sie wie ein Dach, unter dem sich ganz viele Gefühle versammeln. Wir können Schuld, Wut, ein Gefühl von Leere, aber auch Kontrollverlust spüren. Ein großes Sammelsurium also. Steffi, wann in deinem Leben musstest du durch große Trauer gehen?