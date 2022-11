Was die Augen wirklich über unsere Psyche verraten

von Leonie Zimmermann Die Augen sind der Spiegel der Seele, heißt es. Und das ist nicht nur ein Sprichwort, sondern in mancher Hinsicht auch Fakt. Unsere Augen sind eng mit unserer Psyche verknüpft. Doch verraten sie noch lange nicht alles über uns.

Zehn Millionen. So viele Eindrücke nehmen wir pro Sekunde über unsere Augen auf – mehr als mit jedem anderen unserer Sinnesorgane. Unsere Augen sind damit unser wichtigster Zugang zur Außenwelt. Und nicht nur das: Viele Menschen sind davon überzeugt, dass unsere Augen ein direkter Draht zu unserem Innenleben sind. Demzufolge können wir anderen Menschen an ihren Augen ansehen, wie sie sich fühlen, wann sie lügen und wer sie wirklich sind. Aber ist das wirklich so?