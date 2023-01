von Leonie Zimmermann Narzissten wird gerne ein Hang zum Größenwahn nachgesagt. Es gibt allerdings auch eine Form der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die nicht so einfach zu erkennen ist: der vulnerable Narzissmus. Der Wiener Psychotherapeut Philipp Lioznov erklärt im Gespräch mit dem stern, wie man ihn erkennt – und was hilft.

Narzissmus ist eine Diagnose, die wir heutzutage gerne schwierigen Zeitgenossen unterstellen. Liegen wir damit richtig?

Philipp Lioznov: Nicht unbedingt. Narzissmus an sich ist nichts Schlechtes. In erster Linie geht es dabei einfach um das Ego oder den Selbstwert. Jeder von uns hat also mehr oder weniger stark ausgeprägte narzisstische Anteile in sich. Krankheitswert hat das Ganze erst in Form einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung.

Sind das dann auch die Narzissten, die ohne Rücksicht auf Verluste manipulieren und andere Menschen benutzen?