Glücklichste Länder der Welt: Was wir von den Skandinaviern über das Glück lernen können

von Leonie Zimmermann Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark zählen zu den glücklichsten Ländern der Welt. Glücksforscherin Maike van den Boom lebt in Stockholm – und hat dem stern verraten, warum Skandinavien so happy ist.

Die skandinavischen Länder landen jedes Jahr an der Spitze des World Happiness Reports. Was machen die Menschen im Norden richtig?

Maike van den Boom: In Skandinavien hat das Privatleben einen höheren Stellenwert als in vielen anderen Ländern. Die Skandinavier definieren sich nicht durch ihre Arbeit, sondern über das Menschsein. Die Menschen hier nehmen ihre Arbeit nicht zu wichtig, sondern verstehen sie als das, was sie ist: ein Teil des Lebens.

Trotzdem engagieren sich die Menschen in Skandinavien im Job, das Wirtschaftssystem funktioniert. Wie geht das zusammen?