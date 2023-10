von Carola Kleinschmidt Manchmal kommt man im Leben alleine nicht weiter. Die Karriere hakt, die Liebe ist schwierig, oder man fühlt sich in seiner Haut ganz allgemein nicht wohl. Immer mehr Menschen suchen sich dann professionelle Unterstützung. Doch wann ist ein Coach der richtige Beistand? Und wann sollte man sich nach therapeutischer Hilfe umsehen?

Wir leben in einer individualisierten Gesellschaft – und dürfen unser Leben nach unseren eigenen Wünschen gestalten. Das ist schön, macht aber auch viel Arbeit, könnte man in loser Anlehnung an einen Spruch des deutschen Komikers Karl Valentin sagen ("Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit"). Tatsächlich fühlen sich viele Menschen von ihrem Leben mit den ganzen Möglichkeiten immer mal wieder überfordert. Welcher nächste Karriereschritt passt zu mir? Ich wäre gerne mutiger, um mein Leben voll auszukosten! Und wie werde ich beziehungsfähiger?