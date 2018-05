In Atlanta sieht sich diese Frau derzeit einer ganzen Reihe von Klagen gegenüber: Schönheitschirurgin Dr. Windell Boutte. Die Gründe: diese Aufnahmen und zahlreiche verpfuschte Operationen.

Mehr als 20 solcher Clips landen bei Youtube. Darauf zu sehen: Die Chirurgin tanzend und rappend im Operationssaal. In diesem hier singt sie sogar zu O.T. Genasis Hit "Cut it", bevor sie einen ihrer Patienten aufschneidet. Eine andere Patientin wollte sich vor ihrer Hochzeit den Bauch straffen lassen, stattdessen ist sie nun ein Pflegefall aufgrund des Fehlverhaltens von Boutte bei postoperativen Komplikationen. Aber auch andere Patienten beklagen: „Die Ergebnisse der Schönheits-OP’s sähen aus, als ob Freddie Krueger In ihrem Bauch rum geschnitten hätte.“ Erschreckend ist aber vor allem eines: Trotz fünf Kunstfehlerklagen in den letzten vier Monaten arbeitet Dr. Windell Boutte immer noch.