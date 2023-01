Die gesundheitlichen Folgen des Rauchens reichen von chronischen Reizzuständen der Bronchien, über die Schwächung des Immunsystems bis hin zu Lungenkrebs. In Deutschland ist zuletzt die Zahl der Raucher:innen weiter gestiegen auf knapp 33 Prozent, wie eine Langzeitstudie zeigt. Jede Raucherin und jeder Raucher weiß zwar, dass Rauchen nicht gut für die Gesundheit ist, doch vom Glimmstängel loszukommen, ist für viele schwer. Die Fakten sprechen allemal für das Aufhören. Laut des Bundesgesundheitsministeriums sterben jährlich 127.000 Deutsche an den Folgen des Tabakkonsums. Im Schnitt verlieren starke Raucher:innen zehn Jahre ihrer Lebenszeit.

Die gute Nachricht: Mit dem Rauchen aufzuhören, hat in jedem Alter noch positive Effekte auf die Gesundheit. Über 4000 Substanzen stecken im Zigarettenrauch, darunter Teerstoffe, Chrom, Benzol, Arsen und Blei. Sie richten zum Teil einen großen Schaden im Körper an. Nicht mehr täglich zur Kippe zu greifen, ist einer der wichtigsten Punkte, um die eigene Gesundheit zu verbessern.

Es wird unter anderem das Risiko von zwölf Krebsarten reduziert, darunter Leber-, Magen-, Speiseröhren- und Lungenkrebs. Der Körper schafft es auch nach Jahrzehnten des Rauchens, sich wieder zu erholen, wenn noch keine bleibenden organischen Schäden aufgetreten sind. Wer bereits im Alter von 25 bis 35 Jahren mit dem Nikotinverzicht beginnt, verlängert sein Leben statistisch gesehen um zehn Jahre. Die Lebenserwartung bei einem Rauchstopp zwischen 55 und 64 Jahren steigt um vier Jahre.

Rauchstopp: erste Effekte schnell spürbar

Manche Effekte können neue Nicht-Raucher:innen bereits relativ kurze Zeit nach der letzten Zigarette bemerken: Das Essen schmeckt besser, der Geruchssinn normalisiert sich, Atem und Haare riechen besser. Für manche Effekte braucht der Körper etwas länger Zeit, wie eine Kohortenstudie mit 8770 Teilnehmenden aus den USA zeigt. Bald 2400 Proband:innen waren starke Raucher:innen – wenn sie aufhörten zu rauchen, verringerte sich ihr Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung in den ersten fünf Jahren ohne Zigarette um fast 40 Prozent.

Um das gleichniedrige Risiko wie lebenslange Nichtraucher und lebenslange Nichtrauchrinnen zu haben, dauerte es bei den Proband:innen zehn, 15 und in manchen Fällen 25 Jahre. Was im Körper wann nach der letzten Zigarette passiert, zeigen wir in der Bildergalerie.

Quellen:Smoking Cessation: A Report of the Surgeon General, CDC, American Cancer Society, Kampagne Rauchfrei, Deutsches Krebsforschungszentrum 1, Lungenärzte im Netz, Deutsches Krebsforschungszentrums 2, Studie aus den USA in Jama, Bundesgesundheitsministerium