Wir sind sehr glücklich, dass es Menschen gibt, die sich um unsere Gesundheit kümmern. Mediziner stehen uns vom Wehwehchen bis hin zur großen gesundheitlichen Problematik zur Seite. Dabei ist das Verhältnis von Arzt zu Patient ein besonderes: Der Patient vertraut dem Arzt oft intime Geheimnisse an und vertraut dabei vor allem auf dessen Expertise. Ärzte helfen, diagnostizieren, beraten – sind jedoch auch manchmal einfach nur Menschen. Das heißt: Manche Mediziner reagieren in den für Patienten heikelsten Situationen unsensibel, verständnislos oder ungeduldig. Und so kann das Gespräch mit dem Arzt auch schief gehen. Wie schief, das zeigt ein Thread auf Reddit, an dessen Anfang ein Nutzer fragt:

Was ist das Schmerzhafteste, was euch ein Mediziner je gesagt hat?

In weniger als 24 Stunden sammelten sich bereits 33.000 Kommentare unter der Frage. Viele Antworten drehen sich darum, dass Patienten sich von ihren Ärzten nicht ernst genommen fühlten und ihnen Wehleidigkeit vorgeworfen wurden: "Sie können nicht so schlimme Schmerzen haben", zitiert ein Reddit-Nutzer seinen Arzt beispielsweise. Auch ein "Sie sollten mehr Energie haben", taucht als Zitat auf. Anschließend sei bei dem Nutzer Multiple Sklerose diagnostiziert worden, in deren Verlauf Patienten häufig unter starken Schmerzen leiden. Ein anderer Nutzer erzählt, wie ein Mediziner ihn ausschimpfte, weil er wegen eines Nierensteins in die Notaufnahme gekommen war: "Das ist reine Geldverschwendung", sagte der behandelnde Arzt demnach (und brachte den Patienten zum Weinen).

"Ihnen fehlt nichts, Sie sind einfach fett"

In den Kommentaren berichten Reddit-Nutzer auch über die fehlende Sensibilität mancher Mediziner. So schreibt ein User: "Ich ging wegen Ohrenschmerzen zum Arzt und das erste, was der Arzt sagte war: 'Ja, ich gebe Ihnen Medikamente für die Ohren, aber wir müssen etwas mit ihrem Gesicht anstellen, ihre Akne ist ja schrecklich'."

Ein anderer erzählt: "Ich wollte einen Knoten in meiner Leiste untersuchen lassen und sollte meine Unterhose ausziehen. Der Arzt begann eine Ansprache unter dem Prinzip 'Größe ist ja schließlich nicht alles', was nicht wirklich der Grund war, wieso ich in die Praxis gegangen bin."

Einige Nutzer erzählen kurz und knapp in einem Satz, welche Worte ihrer Ärzte sie am meisten verletzt haben:

"Ihnen fehlt nichts, Sie sind einfach fett."

"Ich bin sicher, es ist nicht so schlimm."

"Sie werden über das Wochenende schon nicht sterben."

"Sie sind nur eine weitere verrückte und gestresste Frau."

Arzt konstatiert: Sie sind zu arm für eine Therapie

Gerade im Bereich psychischer Gesundheit ist nicht jeder Mediziner gut geeignet, seine Patienten zu beraten. "Der Arzt fragte mich, ob ich mich einsam fühlte", berichtet ein Nutzer. Er habe geantwortet: "Ich würde mich selbst nicht als einsam einschätzen", woraufhin der Arzt das Wort "einsam" aufgeschrieben und dreimal unterstrichen habe. Ein anderer Nutzer erzählt von einer Geschichte, die besonders in den USA öfter so vorkommen dürfte. Demnach habe er endlich den Mut aufgebracht, an seinen psychischen Problemen zu arbeiten und seinen Arzt daher nach Empfehlungen für gute Therapeuten gefragt. "Seine Antwort war, dass ich zu arm sei, um einen Therapeuten zu bekommen und dass ich eine beschissene Krankenkasse hätte. Das war ein schlimmer Tag."

Einen ebenfalls wenig hilfreichen "Tipp" bekam ein Nutzer von seinem Arzt: "Sie sind 19, sie sollten noch keine Angststörung haben." Auch sehr frustrierend ist die "Diagnose": "Wir wissen nicht, was Ihnen fehlt, also müssen sie sich die Schmerzen einbilden."

Quellen: Reddit