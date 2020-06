Sehen Sie im Video: US-Regierung erlaubt Einsatz von Remdesivir bei COVID-19-Notfällen.





Mit Freuden verkündete US-Präsident Donald Trump die Nachricht am Freitag. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem US-Pharmakonzern Gilead in Notfällen den Einsatz seines experimentellen Anti-Viren-Medikamentes Remdesivir bei Covid-19-Patienten gestattet. Während eines Treffens im Präsidenten-Büro sagte Gilaed-Chef Daniel O'Day am Freitag in Washington, dies sei ein wichtiger Schritt. Seine Firma werde 1,5 Million Einheiten der Arznei spenden. In der abgelaufenen Woche hatte der Konzern angegeben, das Medikament Remdesivir habe bei Tests an Corona-Patienten ermutigende Ergebnisse gezeigt. Der Leiter des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, nannte erste Ergebnisse einer Regierungsstudie "wirklich sehr wichtig". Remdesivir habe einen "eindeutigen, signifikanten, positiven Effekt" bei der Genesungszeit gezeigt. Der Druck auf die US-Regierung wächst, Fortschritte in der Behandlung von COVID-19-Patienten zu leisten. In mehreren Bundesstaaten, unter anderem in Kalifornien, North Carolina und Mississippi, haben Menschen am Freitag wieder für ein Ende der Beschränkungen demonstriert. In anderen Bundesstaaten, wie in Texas und Georgia, haben die Regierungen am selben Tag angefangen, erste Lockerungen umzusetzen.