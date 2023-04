von Claudia Minner So stärken Sie Ihre seelische Widerstandskraft im Alltag. Fünf einfache Tipps für mehr Resilienz.

• Gönnen Sie sich Erholung

Eine gelassene Grundhaltung ist das beste Mittel, um stressvolle Ereignisse gut zu überstehen. Planen Sie also genügend Zeit für Entspannung und Erholung in Ihren Alltag ein – und zwar am besten täglich. Fernsehen auf dem Sofa ist damit nicht gemeint. Viel gesünder für Körper und Psyche sind Spaziergänge, Sport oder Entspannungsverfahren wie autogenes Training, progressive Muskelrelaxation und achtsamkeitsbasierte Meditation.

• Pflegen Sie Freundschaften