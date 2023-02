Jörg Wendler ist einer von fünf Spezialisten, die in der rheumatologischen Schwerpunktpraxis in Erlangen arbeiten

Die Behandlung von Rheuma hat sich massiv verbessert. Eine Erlanger Praxis zeigt, was möglich ist

von Ilona Kriesl Rheuma-Leiden sind vielfältig und treffen auch junge Menschen. Das Ärzteteam einer fränkischen Schwerpunktpraxis arbeitet daran, Patienten die beste Versorgung zukommen zu lassen.

Als sich die Schmerzen zum ersten Mal in ihr Leben schlichen, war Ronja Wedel* gerade fertig mit dem Abitur. Sie wollte studieren, am liebsten Kunstgeschichte. Doch plötzlich begannen ihre Hände zu schmerzen und die Finger sich zu versteifen. Vor allem morgens plagten sie die Beschwerden – so sehr, dass es ihr nach dem Aufstehen schwerfiel, etwas zu greifen. Ein Marmeladenglas zum Frühstück öffnen? Undenkbar. Da war sie gerade Anfang 20.