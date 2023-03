von Christoph Koch Der Nobelpreisträger Robert Koch, geboren 1843, ist Namenspatron von Deutschlands oberster Infektionsschutz-Behörde. Neben seiner medizinischen Verdienste sorgte er zu Lebzeiten auch mit zwei Skandalen für Aufsehen.

Acht Jahre lang hat Lothar Wieler im Berliner Wedding amtiert, am Nordufer, der Wasserseite des Bezirks. Gegenüber liegt schon Moabit. Ein gut 120 Jahre alter Backsteinbau ist noch für wenige Wochen sein Dienstort, eigens erbaut für das Institut, das den Namen von Wielers erstem Vorgänger trägt, dem Nobelpreisträger Robert Koch. Der hat, wenn man so will, diesen historischen Ort niemals verlassen: Seit 1910 ruht der ebenso weltberühmte wie einst schillernde Mediziner in einem eigenen Mausoleum.