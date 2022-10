Eine Frau nimmt zu, ihre Beine schwellen an, sie ist müde. Ärzte entscheiden schnell, dass das Problem vor allem ihr Übergewicht ist. Doch das ist falsch. Die Diagnose. Dr. Meike Engelsing

Die Patientin kam über ihren Hausarzt zu uns. Sie hatte binnen weniger Wochen extrem viel Wasser in den Beinen eingelagert. Sie trug Latschen, weil die Füße nicht mehr in normale Schuhe passten, und ihre Hose spannte an den Unterschenkeln. Die Endvierzigerin hatte über die letzten drei Monate 20 Kilo zugenommen; unter starkem Übergewicht litt sie allerdings schon lange. Sie bekam schlecht Luft, litt an Bluthochdruck, Diabetes und Zyklusstörungen, war oft schlecht gelaunt, müde und antriebslos. Sie hatte bereits Antidepressiva verschrieben bekommen.