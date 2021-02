Eine Schülerin einer 4. Klasse hebt im Unterricht an der Grundschule Russee in Kiel die Hand

Coronavirus in Deutschland Schulen und Kitas haben wieder geöffnet: Welche Regeln gelten in welchem Bundesland?

Viele Bundesländer haben am Montag die Schulen und Kitas wieder geöffnet – allerdings unter strengen Regeln, die sich auch von Land zu Land unterscheiden. Was gilt in Ihrem Bundesland? Eine Übersicht.

Nach zwei langen Monaten kehren viele Kinder in mehreren Bundesländern wieder in ihre Kitas und Grundschulen zurück. Nach Öffnungen in Niedersachsen und Sachsen nehmen in weiteren zehn Bundesländern Kitas und Grundschulen wieder ihren Betrieb auf oder weiten ihn aus. Unterricht soll entweder im Wechselbetrieb stattfinden mit halben Klassen, die abwechselnd zur Schule kommen, oder im Vollbetrieb mit festen Gruppen, die sich möglichst nicht begegnen sollen. In den Kitas werden wieder mehr oder alle Kinder betreut. Die Einzelheiten regelt jedes Bundesland für sich. Eine Übersicht:

Baden-Württemberg

Grundschulen: Wechselbetrieb mit je zwei Klassenstufen pro Woche. Zwei Klassenstufen sollen dabei jeweils in die Präsenz kommen, die beiden anderen Klassenstufen lernen von zu Hause aus. Die Klassen, die im Präsenzunterricht an den Schulen sind, jeweils geteilt werden. Der Präsenzunterricht soll in möglichst konstanten Gruppen erfolgen. Es besteht weiterhin keine Präsenzpflicht, das heißt, die Eltern können darüber entscheiden, ob die Schulpflicht in Präsenz oder im Fernlernen erfüllt wird

Wechselbetrieb mit je zwei Klassenstufen pro Woche. Zwei Klassenstufen sollen dabei jeweils in die Präsenz kommen, die beiden anderen Klassenstufen lernen von zu Hause aus. Die Klassen, die im Präsenzunterricht an den Schulen sind, jeweils geteilt werden. Der Präsenzunterricht soll in möglichst konstanten Gruppen erfolgen. Es besteht weiterhin keine Präsenzpflicht, das heißt, die Eltern können darüber entscheiden, ob die Schulpflicht in Präsenz oder im Fernlernen erfüllt wird Abschlussklassen: Wechsel von Präsenz- und Fernunterricht

Wechsel von Präsenz- und Fernunterricht Kitas: Rückkehr zum Regelbetrieb, keine Notbetreuung mehr. Es gilt eine möglichst konstante Gruppenzusammensetzung

Rückkehr zum Regelbetrieb, keine Notbetreuung mehr. Es gilt eine möglichst konstante Gruppenzusammensetzung Personal an Schulen, Kitas und in der Kindertagespflege kann sich bis zu den Osterferien zwei Mal pro Woche mittels Schnelltests anlasslos testen lassen

Bayern

Grundschulen: Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand

Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand Abschlussklassen: Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand

Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Kreis über 100 , findet dort Distanzunterricht statt. Ausnahme für Abitur- bzw. Abschlussklassen

in einem Kreis , findet dort statt. Ausnahme für Abitur- bzw. Abschlussklassen Kitas: Öffnung in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer mit einer 7-Tage-Inzidenz von unter 100. Notbetreuung wird angeboten

Berlin

Grundschulen: In den Jahrgangsstufen 1 bis 3 findet Wechselunterricht in halber Klassenstärke statt. Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung

In den Jahrgangsstufen 1 bis 3 findet Wechselunterricht in halber Klassenstärke statt. Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung Abschlussklassen: Schulleitungen entscheiden in Abstimmung mit den Elternvertretungen selbst

Schulleitungen entscheiden in Abstimmung mit den Elternvertretungen selbst Notbetreuung wird in den Jahrgangsstufen 1 bis 6 angeboten

wird in den Jahrgangsstufen 1 bis 6 angeboten Kitas: Berliner Kitas und Kindertagespflegestellen sind weiterhin im Notbetrieb. Zugang zur Notbetreuung moderat erweitert: Die Obergrenze für die maximale Auslastung einer Kita wird von derzeit 50 Prozent auf 60 Prozent erhöht

Brandenburg

Jahrgangsstufen 1 bis 6: Wechsel von Distanz- und Präsenzunterricht, Notbetreuung für diese Klassenstufen wird angeboten

Wechsel von Distanz- und Präsenzunterricht, Notbetreuung für diese Klassenstufen wird angeboten Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken – mit Ausnahmen

– mit Ausnahmen Abschlussklassen: Präsenzunterricht findet weiter statt

Präsenzunterricht findet weiter statt Personal an Schulen kann sich bis April insgesamt fünf Mal anlassunabhängig und kostenlos auf das Coronavirus testen lassen

kann sich bis April insgesamt fünf Mal anlassunabhängig und kostenlos auf das Coronavirus testen lassen Kitas: geöffnet, aber Appell, Kinder möglichst zu Hause zu betreuen

Bremen

Grundschulen: Ab 1. März Rückkehr zum Präsenzbetrieb in voller Klassenstärke. In Bremerhaven zum 15. März in voller Klassenstärke

Ab 1. März Rückkehr zum Präsenzbetrieb in voller Klassenstärke. In Bremerhaven zum 15. März in voller Klassenstärke Für alle Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 wird der Unterricht im Wechselmodell fortgesetzt. Notbetreuung für Klassenstufen 5 und 6 wird angeboten

wird der Unterricht im Wechselmodell fortgesetzt. Notbetreuung für Klassenstufen 5 und 6 wird angeboten Abschlussklassen: Klausuren und schriftliche Arbeiten in Präsenz

Klausuren und schriftliche Arbeiten in Präsenz Kitas: Eingeschränkter Regelbetrieb ab 1. März. Kohortengröße von maximal 40 Kindern ist zulässig

Hamburg

Distanzunterricht bis einschließlich 26. Februar, Notbetreuung wird angeboten

bis einschließlich 26. Februar, wird angeboten Kitas: geschlossen, es wird eine Notbetreuung angeboten

Hessen

Wechselunterricht für Jahrgangsstufen 1 bis 6 , es gibt eine Notbetreuung

, es gibt eine Notbetreuung Maskenpflicht im Unterricht ab Jahrgangsstufe 1

im Unterricht ab Jahrgangsstufe 1 Fortsetzung des Distanzunterrichts für die Jahrgangsstufen ab Klasse 7, Ausnahmen für Abschlussklassen

Ausnahmen für Abschlussklassen Personal an Schulen kann sich wöchentlich auf Corona testen lassen

kann sich wöchentlich auf Corona testen lassen Kitas: geöffnet, aber Appell, Angebot zurückhaltend zu nutzen

Mecklenburg-Vorpommern

Präsenzunterricht für die Klassenstufen 1 bis 6 beginnt am 24. Februar, zwei Tage nach Ende der Winterferien. Voraussetzung ist eine stabile 7-Tage-Inzidenz von weniger als 50 in den jeweiligen Landkreisen oder kreisfreien Städten

beginnt am 24. Februar, zwei Tage nach Ende der Winterferien. Voraussetzung ist eine in den jeweiligen Landkreisen oder kreisfreien Städten Für alle Abschlussklassen findet täglicher Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen statt. Ab dem 24. Februar gilt eine Präsenzpflicht – bei einer Inzidenz von unter 50

findet täglicher Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen statt. Ab dem 24. Februar gilt eine Präsenzpflicht – bei einer Inzidenz von unter 50 Bei höheren Inzidenzen werden die Maßnahmen verschärft

werden die Maßnahmen verschärft Kitas: Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen bei stabiler Inzidenzzahl bis 50, bei höheren Inzidenzen finden Einschränkungen statt

Niedersachsen

Grundschulen: Wechsel- und Distanzunterricht bis mindestens Ende Februar, keine Präsenzpflicht

Wechsel- und Distanzunterricht bis mindestens Ende Februar, keine Präsenzpflicht Abschlussklassen: Unterricht nach Wechselmodell

Unterricht nach Wechselmodell Für alle anderen Klassen bleiben Schulen für Präsenzunterricht geschlossen

bleiben Schulen für Präsenzunterricht geschlossen Kitas: Bis auf Weiteres geschlossen, Notbetreuung wird angeboten

Bis auf Weiteres geschlossen, Notbetreuung wird angeboten Weiterer Betrieb nach den Osterferien je nach Inzidenz-Lage

Nordrhein-Westfalen

Primarstufe an Grund- und Förderschulen: Wechsel aus Präsenz- und Distanzunterricht, Notbetreuung wird angeboten

Wechsel aus Präsenz- und Distanzunterricht, Notbetreuung wird angeboten Abschlussklassen: Rückkehr in den Präsenzunterricht, Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht möglich

Rückkehr in den Präsenzunterricht, Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht möglich Personal an Schulen kann sich bis zu den Osterferien zwei Mal pro Woche auf Corona testen lassen

kann sich bis zu den Osterferien zwei Mal pro Woche auf Corona testen lassen Kitas: Regelbetrieb mit Einschränkungen, feste Gruppen, Kürzung des Betreuungsumfangs um zehn Stunden pro Woche bleibt bestehen

Rheinland-Pfalz

Grundschulen: Präsenzunterricht. Wenn Mindestabstände nicht eingehalten werden können, findet Wechselunterricht statt

Präsenzunterricht. Wenn Mindestabstände nicht eingehalten werden können, findet Wechselunterricht statt Maskenpflicht im Unterricht

im Unterricht Möglichkeit zur Notbetreuung bleibt bestehen

bleibt bestehen Abschlussklassen: Präsenzunterricht unter Einhaltung der Abstands- und sonstigen Hygieneregeln

Präsenzunterricht unter Einhaltung der Abstands- und sonstigen Hygieneregeln Kitas: bleiben für Kinder mit dringenden Betreuungsbedarf geöffnet. Ansonsten nach Möglichkeit Betreuung von zu Hause

bleiben für Kinder mit dringenden Betreuungsbedarf geöffnet. Ansonsten nach Möglichkeit Betreuung von zu Hause Schulpersonal und Kita-Mitarbeiter können sich jederzeit mittels Antigen-Schnelltest testen lassen

Saarland

Grundschulen: Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling

Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling Tragen von medizinischen Masken Pflicht

Pflicht Abschlussklassen: Präsenzunterricht

Präsenzunterricht Kitas: Kinder, die betreut werden müssen, können weiter in die Kita. Appell an Eltern und Erziehungsberechtigte, verantwortungsvoll von Regelungen Gebrauch zu machen

Sachsen

Grundschulen und untere Stufen der Förderschulen: eingeschränkter Regelbetrieb, strikte Trennung von Gruppen und Klassen mit festen Bezugspersonen. Eltern können damit selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken.

eingeschränkter Regelbetrieb, strikte Trennung von Gruppen und Klassen mit festen Bezugspersonen. Eltern können damit selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken. Abschlussklassen: Präsenzunterricht

Präsenzunterricht Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutz es Pflicht

es Pflicht Kitas: eingeschränkten Regelbetrieb mit getrennten Gruppen und festen Erziehern

Sachsen-Anhalt

Schulen haben bis einschließlich 28. Februar geschlossen, Notbetreuung für Jahrgänge 1 bis 6

Abschlussklassen: Präsenzunterricht

Präsenzunterricht Grund- und Förderschulen: Ab 1. März eingeschränkter Regelbetrieb mit festen Lerngruppen. Präsenzpflicht bleibt aufgehoben. Notbetreuung an den Grund-​ und Förderschulen oder Distanzunterricht findet nicht statt. Dies gilt nur, solange eine 7-Tage-Inzidenz von 200 nicht überschritten wird

Ab 1. März eingeschränkter Regelbetrieb mit festen Lerngruppen. Präsenzpflicht bleibt aufgehoben. Notbetreuung an den Grund-​ und Förderschulen oder Distanzunterricht findet nicht statt. Dies gilt nur, solange eine 7-Tage-Inzidenz von 200 nicht überschritten wird Alle anderen Jahrgänge: eingeschränkter Regelbetrieb ab 1. März mit Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht, Notbetreuung für Klassen 5 und 6

eingeschränkter Regelbetrieb ab 1. März mit Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht, Notbetreuung für Klassen 5 und 6 Sobald in einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt die 7-​Tages-Inzidenz den Wert von 50 an fünf aufeinander folgenden Schultagen unterschreiten, findet an allen Schulen des jeweiligen Landkreises oder der jeweiligen kreisfreien Stadt wieder Regelbetrieb statt

an fünf aufeinander folgenden Schultagen unterschreiten, findet an allen Schulen des jeweiligen Landkreises oder der jeweiligen kreisfreien Stadt wieder Regelbetrieb statt Kitas: schrittweise Öffnung ab 1. März

Schleswig-Holstein

Grundschulen: Präsenzunterricht (Ausnahmen für einzelne Kreise und Städte, etwa für Flensburg, Lübeck oder Kreis Pinneberg). Eltern können ihre Kinder von der Präsenzpflicht befreien lassen

Präsenzunterricht (Ausnahmen für einzelne Kreise und Städte, etwa für Flensburg, Lübeck oder Kreis Pinneberg). Eltern können ihre Kinder von der Präsenzpflicht befreien lassen Abschlussklassen: Präsenzunterricht

Präsenzunterricht Tragen einer medizinischen Maske Pflicht

Pflicht Beschäftigte an Schulen können sich bis zu den Osterferien zwei Mal pro Woche testen lassen

Kitas: Kinder können wieder betreut werden (Ausnahmen für einzelne Kreise und Städte)

Thüringen

Kindergärten und Klassenstufen 1 bis 4: eingeschränkter Regelbetrieb mit festen Gruppen. Ausnahmen in einigen Kreisen. Die Notbetreuung entfällt

eingeschränkter Regelbetrieb mit festen Gruppen. Ausnahmen in einigen Kreisen. Die Notbetreuung entfällt Abschlussklassen: Ausnahmen bestehen wie bislang für eingeschränkten Präsenzunterricht für Schulabgängerklassen sowie für unaufschiebbare Leistungsnachweise in den weiteren Abschlussklassen

Ausnahmen bestehen wie bislang für eingeschränkten Präsenzunterricht für Schulabgängerklassen sowie für unaufschiebbare Leistungsnachweise in den weiteren Abschlussklassen Klassen 5 und 6: Ab 1. März eingeschränkter Regelbetrieb, Unterricht in festen Gruppen oder mit Abstandsgebot (d.h. in kleineren Gruppen im Wechsel)

Ab 1. März eingeschränkter Regelbetrieb, Unterricht in festen Gruppen oder mit Abstandsgebot (d.h. in kleineren Gruppen im Wechsel) Ab 1. März wechseln die höheren Klassenstufen (ab Klassenstufe 7) in den eingeschränkten Regelbetrieb, wenn im Gebiet des Schulträgers die 7-Tages-Inzidenz in den vorangegangenen 7 Tagen unter dem Wert von 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern liegt

