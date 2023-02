Immunsystem stärken mit der BERN-Anleitung

Der Mediziner und Gesundheitswissenschaftler Tobias Esch – Professor an der Universität Witten/Herdecke – hat eine detailliertere Anleitung entwickelt, mit der die Selbstheilungskräfte gestärkt und das Immunsystem unterstützt werden soll: BERN beruht auf vier Säulen. Behaviour (Verhalten), Exercise (Bewegung), Relaxation (innere Einkehr und Entspannung) und Nutrition (achtsamer Genuss und gesunde Ernährung).

In vier Punkten zusammengefasst, empfiehlt er:

Stress zu identifizieren und gut damit umzugehen: Ein Stresstagebuch hilft, belastende Situationen und verhängnisvolle Verhaltensmuster zu erkennen.

Ausreichend Bewegung: an mindestens fünf Tagen in der Woche mindestens 30 Minuten; davon am besten 70 Prozent Ausdauertraining, 20 Prozent Kraft- und zehn Prozent Koordinations- und Gleichgewichtsübungen.

Entspannung: regelmäßig kleine Entspannungsübungen in den Alltag einbauen, zum Beispiel die Faust ballen und lösen, tief atmen; meditieren.

Gesund ernähren: Mahlzeiten achtsam zubereiten und bewusst verzehren.

