von Jessica Kröll Im September hatten Ärzte in den USA einem Mann ein Schweineherz transplantiert. Es war der weltweit zweite Patient, an dem eine solche Operation vorgenommen wurde. Nun ist der 58-Jährige verstorben.

Sechs Wochen nachdem ihm ein Schweineherz transplantiert wurde, ist ein Mann in den USA gestorben. Lawrence Faucette war weltweit der zweite Patient, an dem der höchst experimentelle Eingriff vorgenommen wurde. Der 58-Jährige lag im Sterben und kam für eine herkömmliche Herztransplantation nicht in Frage, als er am 20. September das genetisch veränderte Schweineherz erhielt.

Wie seine Ärzte der University of Maryland School of Medicine in Baltimore am Dienstag mitteilten, schien das Herz im ersten Monat gesund zu sein. Faucette machte eine Physiotherapie und arbeitete daran, seine Gehfähigkeit wiederzuerlangen.

Aber in den letzten Tagen zeigte das Organ erste Anzeichen einer Abstoßung. Faucette starb am Montag. In einer vom Krankenhaus herausgegebenen Erklärung sagte seine Frau, dass ihr Mann "wusste, dass seine Zeit mit uns kurz war und dies seine letzte Chance war, etwas für andere zu tun. Er hätte nie gedacht, dass er so lange überleben würde, wie er es tat."

Weltweit erster Patient mit Schweineherz starb ebenfalls kurz nach OP

Das Team aus Maryland hatte im vergangenen Jahr die weltweit erste Transplantation eines Herzens von einem genetisch veränderten Schwein an einem sterbenden Mann durchgeführt. Der 57-jährige David Bennett überlebte damit zwei Monate. Warum das Organ schließlich versagte, ist nicht gänzlich klar. Später wurden im Inneren Anzeichen eines Schweinevirus gefunden wurden. Die Lehren aus diesem ersten Experiment führten zu Änderungen, einschließlich besserer Virustests, bevor der zweite Versuch unternommen wurde.

A 58-year-old man with heart failure who received a new heart from a genetically modified pig died on Monday, nearly six weeks after receiving the pig organ, University of Maryland Medical Center officials said. https://t.co/NxZ4a9RLh3 — The New York Times (@nytimes) November 1, 2023

Sogenannte Xenotransplantationen – also in dem Fall die Verpflanzung von tierischem Gewebe und Organen auf den Menschen – sind jahrzehntelang gescheitert, da das Immunsystem der Menschen das fremde Gewebe sofort zerstört hat. Jetzt versuchen es Wissenschaftler erneut mit Schweinen, die genetisch so verändert wurden, dass ihre Organe dem Menschen ähnlicher sind.

Dr. Muhammad Mohiuddin, der Leiter der Xenotransplantation von Herzen, sagte, das Team werde nun analysieren, was mit dem Herzen passiert ist, während es die Schweineorgane weiter untersucht.

Quellen: Associated Press, Universität von Maryland