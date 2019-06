Gefühle kenne seine Tochter nicht, schreibt Reddit User Pause96. Er meint damit nicht, dass seine 25-jährige Tochter etwas bitchy sei, er meint es im wahrsten Sinne des Wortes. Seine Tochter leidet seit ihrer Kindheit unter einer tief greifenden Persönlichkeitsstörung – zu Gefühlenl und Empathie sei sie nicht fähig. In der Kindheit gab es offenbar sehr verstörende Vorfälle.

"In der Schule hatte sie viel Ärger wegen Lügen, Grausamkeit und allen anderen Arten von Fehlverhalten." Schließlich habe sie ihre Schwester verletzt, danach wurde die Erkrankung erkannt und erfolgreich therapiert.

Das Leben wird zum Schauspiel

Doch bei dieser Behandlung "verschwindet" die Störung nicht. Die Tochter hat nur gelernt, mit ihr umzugehen und ein für die Umwelt akzeptables Verhalten an den Tag zu legen. Nun habe sie einen anständigen Job und viele Freunde, freut sich der Vater. Angesichts der Vorgeschichte läuft das Leben der Tochter sehr gut – fast zu gut. Denn nun wolle sich ihr Freund mit ihr verloben. Das Paar wird heiraten und der junge Mann weiß von all dem nichts. Und sie habe auch nicht vor, ihm die Wahrheit zu erzählen, klagt der User. Pause96 schrieb, dass er seine 25-jährige Tochter "sehr" liebt, aber er glaubt, dass ihr ahnungsloser Freund es verdient, "alle Fakten" zu kennen.

Denn die Liebe der Tochter ist eine Simulation. "Sie ist sehr, sehr charmant und raffiniert darin, junge Männer anzuziehen und deren Interesse zu binden", schreibt er. Nicht aus eigenem Empfinden heraus. Seine Tochter nutze den alten Dating-Leitfaden "The Rules" und halte sich daran wie an eine Bibel. "The Rules" ist eines der erfolgreichsten Dating-Bücher der Welt. Das Frauenbild gilt allerdings als überholt und vor allem lehrt "The Rules" die hohe Schule der unmerklichen Manipulation des Partners.

Offenbar hat das gut funktioniert. Pause96 schreibt, der Freund sei ganz "verrückt nach ihr". "Er ist ein großartiger Kerl, sehr freundlich, lustig und intelligent", schreibt er weiter. "Aber ich bezweifle, dass sie ihn liebt. Wir haben sehr ehrliche, ausführliche Diskussionen über ihre psychische Gesundheit, und sie war mir gegenüber sehr offen. Sie empfindet keine Liebe oder Empathie gegenüber jemandem, auch nicht gegenüber der Familie."

Ehe ohne Liebe

Das Leben ist eine Art von Schauspiel für sie. Bei der Beerdigung einer Freundin wirkte die Tochter, als wäre sie total zusammengebrochen. Hinterher sagte sie, dass alles eine Lüge, ein Auftritt war, weil sie sich in Wirklichkeit "ziemlich neutral" gefühlt habe.

"Sie hat sich noch nie schuldig gefühlt, und weiß nicht, wie sich Schuld anfühlt", schreibt er weiter. Er wisse, dass sie die Zeit mit ihrem Freund genießt und auch den Sex mit ihm. "Aber ich bezweifle sehr, dass sie liebevolle Gefühle für ihn hegt."

Das Problem: Sie hat nicht vor, ihrem Freund je die Wahrheit zu sagen. Sie glaubt, dass er sie dann verlassen würde. In dieser Lüge ist der Vater nun mitgefangen, was ihm sehr zusetzt.

Er würde dem künftigen Schwiegersohn gern die Wahrheit sagen. "Ich mag und respektiere den jungen Mann sehr und würde mich schrecklich fühlen, wenn ich dieses 'Geheimnis' vor ihm verheimliche und ihn ahnungslos in diese Ehe gehen lasse." Doch das werde sein Tochter ihm nicht verzeihen.

In den unzähligen Antworten findet Pause96 viel Trost – aber wenig konkrete Hilfe. Egal was er mache, sei es ethisch falsch, fasst ein User das Dilemma zusammen. Andere führen weitere Gesichtspunkte an, an die Pause96 gar nicht gedacht hat: Was passiert, wenn Kinder kommen? Dann wäre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass seine Tochter keine gute Mutter sein könne, schreibt ein User.

Bei derartigen Geschichten, die anonym veröffentlicht werden, ist es nicht möglich den Wahrheitsgehalt zu überprüfen.

Quelle: Reddit

Lesen Sie auch:

Fünf Beziehungskiller - Warum Männer die Scheidung wirklich wollen

Liebesschwüre - Diese Worte erneuern Ihre Liebe

Sie wurde Prostituierte, weil sie genug von miesen Tinder-Typen hatte

Sexversessen, betrunken und geldgierig – das törnt Männer beim Daten ab

Die ungeschminkte Wahrheit hinter den Tinder-Profilen