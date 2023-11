In der Zeit um den Black Friday herum können Sie zahlreiche Schnäppchen machen. Auch im Erotikbereich gibt es lohnende Deals.

Welche Sextoys sind am Black Friday reduziert? Eine Übersicht der besten Deals bei Amorelie & Co.

In der Black-Friday-Woche sind bei vielen unterschiedlichen Händlern und in zahlreichen Shops alle möglichen Produkte reduziert. Auch Sextoys sind zuhauf im Angebot. Welche Deals sich besonders lohnen.

Wer den Black Friday 2023 nutzen möchte, um vielleicht etwas Schwung ins Schlafzimmer zu bringen, oder um mehr Abwechslung ins Sexleben zu bringen, kann aktuell besonders lohnende Angebote nutzen. Welche Deals sich in der Black Week in Sachen Sextoys und Co. lohnen, lesen Sie hier.

Black Friday 2023: Satisfyer, Womanizer & Co.

Womanizer Duo 2 Klitoris-Sauger für Frauen

29 % Rabatt: Womanizer Duo 2 Klitoris-Sauger für Frauen - Rabbit Vibrator Sextoy für Klitoris und G-Punkt Stimulation - Smart Silence - Druckwellenvibrator mit 14 Intensitätsstufen - Wasserdicht - Bordeaux für 148 Euro statt 209 Euro. Hier geht's zum Deal.

Satisfyer Pro 4 Couples | Vibrator und Druckwellen-Stimulation

45 % Rabatt: Satisfyer Pro 4 Couples | Vibrator und Druckwellen-Stimulation | Sex-Spielzeug für Frau und Mann | Dildo und Sauger für Klitoris-Stimulation | leise und stark | Einführ- und Auflegevibrator für 32,49 Euro statt 59,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

We-Vibe Couples Vibrator Limited Edition - Paarvibrator für sie und ihn

40 % Rabatt: We-Vibe Couples Vibrator Limited Edition - Paarvibrator für sie und ihn - Sexspielzeug für Paare - stimuliert Klitoris und G-Punkt - Wasserdicht - Schwarz für 29 Euro statt 49 Euro. Hier geht's zum Deal.

Black-Friday-Angebote bei Amorelie

AMORELIE Adventskalender 2023

30 % Rabatt: AMORELIE Adventskalender 2023 für 89,90 Euro statt 129,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

Winter Wonder Nights - Edition 2

70 % Rabatt: Winter Wonder Nights - Edition 2 für 11,90 Euro statt 39,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

Womanizer PREMIUM 2 Druckwellenvibrator - Schwarz

30 % Rabatt: Womanizer PREMIUM 2 Druckwellenvibrator - Schwarz für 139,30 Euro statt 199 Euro. Hier geht's zum Deal.

Weitere Sextoy-Deals

Durex Deep & Deeper Analplug Set

15 % Rabatt: Durex Deep & Deeper Analplug Set - Sexspielzeug für Frauen, Männer & Paare - 2-teiliges Analspielzeug Set mit ein- & zweistöckigem Anal Plug - Wasserfestes Sex Toy für 25,49 Euro statt 29,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Durex Slide & Vibe Masturbator für Männer & Paare

15 % Rabatt: Durex Slide & Vibe Masturbator - Sex Toy mit 3 Leck- & 7 Vibrationsmodi - Vibrator Sexspielzeug für Männer & Paare - Wasserfest, leise & USB-aufladbar für 76,49 Euro statt 89,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

liebesfreunde® Handschellen Fesseln Sex-Spielzeug für Paare mit Bett

15 % Rabatt: liebesfreunde® Handschellen Fesseln Sex-Spielzeug für Paare mit Bett Halterung - Extrem Bondage Fessel Set für Frauen, Männer - BDSM Handfesseln Sex-Toys für 12,74 Euro statt 14,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

