von Anna Scheibe "Jeden zweiten Tag ein Toy" – das verspricht der Adventskalender von Orion. In den 24 Boxen sollen sich Überraschungen mit einem Warenwert von über 500 Euro verstecken. Der stern hat Mäuschen gespielt und alle Türchen geöffnet.

Ob jung oder alt, hetero oder queer: Laut Orion eignet sich der erotische Adventskalender gleichermaßen für Paare wie Singles. Das Design wurde neutral und somit diskret gehalten, damit die Überraschungsboxen nicht im Schlafzimmer versteckt werden müssen. Hinter den Türchen verbirgt sich – laut Hersteller – ein buntes Potpourri aus Sextoys, Stimulation, Vorspiel und Rollenspielen im Gesamtwert von 529 Euro. Wir haben uns den Inhalt einmal genauer angesehen.

Warnung:

Im Folgenden verraten wir Ihnen en Detail, was sich hinter den 24 Türchen im Adventskalender von Orion versteckt. Wer sich lieber überraschen lassen möchte, sollte besser nicht weiterlesen (oder den zweiten Absatz überspringen).

24 sexy Boxen: Der heiße Countdown bis zum Fest

Das Wichtigste zuerst: Laut Orion kann der gesamte Inhalt sowohl von Einsteiger:innen als auch Toy-Kenner:innen genutzt werden. Möglich wird das durch eine bunte Mischung aus Sexspielzeug, einer geheimnisvollen Date-Night-Karte, einem erotischen Kartenspiel sowie einem umfangreichen Booklet mit verschiedenen Liebespositionen. Hinzukommt, dass sich hinter der braven Fassade ein schmutziges Geheimnis verbirgt: Denn die herausnehmbaren Überraschungsboxen aus stabilem Karton sind zum Wenden geeignet. Während die Frontseite des Adventskalenders von Orion (Maße: 47,5 x 42,5 x 9 cm) ein "Ho Ho Ho‑Schriftzug" ziert, finden sich auf den Rückseiten 24 heiße Sprüche und Grafiken. So wird jeder Tag bis Heiligabend zum prickelnden Erlebnis.

Spoiler-Alarm: Das steckt im Orion Adventskalender

Laut Orion handelt es sich bei den 24 Überraschungen ausnahmslos um Bestseller-Produkte, die Paaren wie Singles schöne Stunden bescheren sollen. Es folgt eine detaillierte Liste über den gesamten Inhalt – inklusive Warenwert:

Inhalt Preis Inhalt Preis Fingervibe 29,95 € Stellungsheft 3,95 € Just Play Lemon Coco (50 ml) 7,95 € Dildo 14,95 € Peitsche 19,95 € Just Glide Premium Original (50 ml) 6,95 € Analplug 16,95 € Vibro-Penisring 34,95 € Augenmaske 7,95 € Kartenspiel "Knick Knack" 9,95 € Vibrator 69,95 € Analkette 24,95 € Just Play Orgasm Gel (50 ml) 7,95 € Handschellen (aus Silikon) 19,95 € Liebeskugeln 25,95 € Lay-On 69,95 € Würfel 5,95 € Penisring 9,95 € Date Night Karte 1,95 € Just Glide waterbased (50 ml) 4,95 € Mini-Masturbator 12,95 € Nippelsticker 4,95 € Bullet 49,95 € Panty Vibe (mit Fernbedienung) 69,95 € Warenwert 529,00 Euro

Fazit: Hält der Adventskalender, was er verspricht?

Nachdem in der Tabelle aufgelistet wurde, wie sich der Warenwert zusammensetzt, lässt sich nicht von der Hand weisen, dass der Kaufpreis in Höhe von 129 Euro ein Schnäppchen ist. Trotzdem stellt sich die Frage: Hält der Adventskalender von Orion, was er verspricht? Wir finden schon. Tatsächlich hat uns die Qualität der 24 Boxen als auch die der einzelnen Produkte positiv überrascht. Das meiste Sexspielzeug wirkt hochwertig, sowohl in der Optik als auch in der Haptik. Hervorzuheben ist zudem, dass alle benötigen Batterien und USB-Ladekabel für die elektrisch betriebenen Toys bereits im Kalender enthalten sind.

Zwar müssen die meisten aus diesem Grund erst aufgeladen werden, bevor sie "betriebsbereit" sind, das ist jedoch nur eine kurzweilige Hürde. Allerdings ist uns negativ aufgefallen, nachdem die 24 Boxen ausgepackt waren, dass die Ladekabel fast alle gleich aussehen und doch nicht in jedes "Spielzeug" passen. Man kann hier also leicht den Überblick verlieren – wobei man dazu sagen muss, dass der Kalender normalerweise auch nicht an einem Tag geöffnet wird. Ein weiterer Pluspunkt sind die detaillierten Anleitungen, die in jeder Box eines Sextoys enthalten ist. Darin stehen wertvolle Tipps zur Anwendung und Reinigung.

Unser Fazit: Alles in allem bietet der Adventskalender von Orion eine spannende Mischung an erotischen Überraschungen, die das Liebesleben (neu) beflügeln können. Besonders das Sexspielzeug macht einen wertigen Eindruck – allen voran die elektrisch betriebenen Toys. Die restlichen Produkte wirken etwas billiger in der Herstellung, was sich jedoch auch in den Einzelpreisen (siehe Tabelle oben) widerspiegelt. Allein die Vibratoren haben laut Liste einen Gesamtwert von über 300 Euro, sodass der erotische Kalender für Paare und Singles mit 129 Euro für 24 Boxen ein durchaus preisgünstiges Modell seiner Liga ist.

Und noch ein Tipps zum Schluss: Es gibt zwei weitere Adventskalender von Orion im Warenwert von jeweils 400 Euro und 600 Euro.

